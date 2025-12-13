L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año

Abril de 2025: el centro comercial urbano hospitalense La Farga es adquirido por el grupo inversor Inversiones y Promociones GL 2023, S.L., una joint venture participada al 50% por López Real Inversiones —la sociedad del empresario andaluz José Luis López Fernández, conocido como “El Turronero”— y por Guillem Capital, el family office vinculado al empresario valenciano Fernando Guillem Barber. Apenas unos meses después, la segunda ciudad más poblada de Catalunya presenciaba otro anuncio: Gran Via 2, uno de los mayores centros comerciales del área metropolitana, salía a la venta dentro de una macrooperación de más de 1.600 millones.

Que L’Hospitalet de Llobregat concentre dos grandes transacciones en el sector retail puede ser casualidad, pero no es ajeno a un movimiento mucho más amplio marcado por el regreso del inversor al comercio físico. Tras años de incertidumbre pospandemia y el auge del comercio electrónico, los centros comerciales han demostrado en España una resiliencia que vuelve a atraer capital nacional e internacional. Prueba de ello es que solo entre enero y septiembre de 2025, la inversión en retail alcanzó 1.919 millones de euros. Según CBRE, el segmento —que incluye parques, centros comerciales y locales a pie de calle— ya representa el 15% del total invertido en España, con un crecimiento interanual del 16%.

El centro comercial La Farga, en el centro de l'Hospitalet de Llobregat. / ZOWY VOETEN

Dentro de este volumen, los centros comerciales ocupan un lugar especial, acaparando dos tercios del capital, superando los 1.200 millones y concentrando el mayor apetito. Con estos datos, desde Savills prevén que el retail en 2025 se cierre con un volumen de inversión récord desde 2019, con más de 2.700 millones transaccionados en este segmento, por encima de la media histórica.

Invertir para desinvertir

¿Por qué vuelven los inversores? El retorno tiene varias explicaciones. La primera, su comportamiento operativo: las afluencias —las visitas a centros comerciales— crecieron un 2,7% entre enero y septiembre de 2025, y las ventas lo hicieron un 7%, alcanzando en mayo un repunte récord del 13,5%, según datos de la consultora. A nivel macroeconómico, "la tasa media de ahorro de los hogares alcanzó el 12,8% en el primer semestre de 2025, muy por encima del promedio histórico de los últimos 20 años (8,5%), lo que podría traducirse en una mejora del consumo privado en los próximos meses”, señalan.

La segunda razón es estratégica. Tal y como explica a EL PERIÓDICO Yola Camacho, directora de Retail Capital Markets en Cushman & Wakefield, muchos fondos internacionales tenían un “exceso de peso” en oficinas y han decidido diversificar incorporando retail, un segmento donde “con buena gestión se puede crear valor de forma notable”. La caída de tipos, la mejora del acceso a financiación (bancos y otras entidades financieras están dando más dinero porque lo ven como una inversión segura) y unas rentabilidades del 6,5%–8,5% para grandes centros dominantes completan el atractivo.

España, además, se ha situado a la cabeza del mercado europeo. Su mezcla de clima, hábitos sociales y una penetración del e-commerce más moderada que en Reino Unido o Alemania genera mejores afluencias y ventas que en la mayoría de países del norte. "Es el país con mayor interés inversor internacional" secunda Salvador González, director nacional de Inversión Retail en Savills.

¿Qué centros son los más demandados?

Dentro de este océano de capital, no todos los activos atraen por igual. Y buenos ejemplos para explicarlo son, precisamente, las operaciones de La Farga y Gran Via 2. Así, Yola Camacho, que asesoró la venta del primer centro y analizó a fondo el entorno de L’Hospitalet y sus particularidades, explica que pese a la proximidad, los dos centros comerciales nunca compiten directamente, sino que atienden a públicos y necesidades distintas.

La Farga es un centro al que los visitantes acuden andando o como parte de su ruta diaria, “lo que lo convierte en una opción conveniente para compras rápidas o servicios de paso”. Su tamaño más reducido —18.000 metros cuadrados— implica un volumen de inversión menor. “Esto lo hace atractivo para inversores que buscan tipologías de centros comerciales pero con un volumen más acotado, o que no quieren concentrar todo su riesgo en un único activo”, señala Camacho, que no puede revelar el valor de la operación por motivos de confidencialidad.

Interior del centro comercial La Farga tras su reforma. / Cedida

En el lado opuesto se encuentra un activo como Gran Via 2 —54.000 metros cuadrados—, con un área de influencia amplia, operadores potentes, una tracción estable y prácticamente sin competencia futura. “Es un centro que demanda el uso de coche y aparcamiento, lo que sugiere una ubicación menos céntrica o más orientada a un público que se desplaza en vehículo”, explica Camacho, recordando que sus más de 3.400 plazas de parking son un activo clave. Además, su localización junto a la Fira y a varias multinacionales en Plaza Europa “podría atraer a un perfil más profesional o incluso a turistas de negocios”. Por ello, aunque requiera un ticket elevado y tenga menos compradores potenciales, es “un inmueble único, que rota muy poco y mantiene rentabilidades altas”, apunta González, de Savills.

En este sentido, cabe ecordar que esta venta es la primera rotación de Gran Via 2. La Farga, en cambio, ha cambiado de manos más de tres veces desde su apertura en 1996: en 2002, cuando se vendió al fondo Sierra y Retail Property Fund Ibérica —gestionado por CBRE Global Investors—; en 2014, cuando pasó al fondo inglés Temprano Capital Partners; y finalmente este año, tras una inversión de 13 millones en una reforma, con su venta al grupo GL.

Interior del centro comercial Gran Via 2 esta navidad / Cedida

El éxito de un centro comercial en 2025

Sin embargo, en un mercado donde aumentan las afluencias, repuntan las ventas y se abarata la financiación, los centros comerciales más exitosos no son necesariamente los más grandes, sino los más capaces de adaptarse. "Que un centro tenga una ocupación alta depende de una gestión activa y una voluntad constante de generar valor, desde grandes reformas hasta la incorporación de nuevas marcas o la ampliación de las locomotoras ya existentes”, explica Camacho.

A ello se suma una oferta de servicios y ocio que vaya más allá del retail tradicional, porque “el ocio es lo que hace que la gente salga de casa y diferencia la experiencia física de la compra online”. El diseño también es determinante: “la arquitectura, la luz natural y los espacios agradables hacen que el visitante quiera quedarse más tiempo”, afirma. Y de cara al inversor, la integración de criterios ESG “es clave para la viabilidad de cualquier activo”.