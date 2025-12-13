Gran Via 2 cambiará de manos en pleno proceso de reforma para atraer al visitante de La Fira

Primero llegó el anuncio de una ampliación de más de 9.100 metros cuadrados. Dos años después, la noticia de que el inmueble se pone a la venta, en el marco de una macrooperación valorada en más de 1.600 millones de euros que aglutina nueve de los centros comerciales que la familia Balkany posee en España. Son La Vaguada, Plaza Norte 2, Plaza Río 2 y, entre ellos, el hospitalense Gran Via 2. Así es como el centro comercial se enfrenta a un doble proceso de transformación, en un contexto marcado por la expansión de Fira de Barcelona, la competencia creciente y los nuevos hábitos de consumo.

Porque a pesar de que el activo ha mantenido durante más de 23 años cifras sólidas —16,5 millones de visitantes en 2024 y tasas de ocupación superiores al 90%—, el mercado ha cambiado. EL polígono sobre el que se construyó es cada vez más terciario. Los visitantes y usuarios, con la progresiva instalacion de multinacionales y una Fira en metamorfosis, son má variados. El e-commerce y aes una realidad sobre la que el comercio físcio debe adaptarse. La pregunta, ahora, se posa sobre el gigante comercial: ¿está preparado para afrontar estos cambios?

Un escaparate del nuevo distrito

Inaugurado en octubre de 2002, Gran Via 2 fue el primero de los grandes centros comerciales en abrir sus puertas dentro del denominado nuevo distrito económico de L'Hospitalet. Lo hizo con el 92% de sus 48.313m² ya ocupados (ahora, tras la reforma de 2014, tiene más de 54.000) y tras una inversión de 150 millones de euros. Era el preludio de un cambio urbanístico profundo en una zona que, hasta principios de los 2000, había sido el polígono industrial.

En aquel momento, según las descripciones de Ramon Casamada, arquitecto y director del Consorci per a la Reforma de la Gran Via a l'Hospitalet recogidas en su libro "La Plaça d'Europa", la fachada de Gran Via 2 aún convivía con "depósitos de coches, chatarra y negocios de baja intensidad”, herencia de su pasado agrícola e industrial. Habría que esperar hasta la primavera de 2003 para que el Ikea abriese sus puertas. Y hasta 2008, para que una inversión público-privada de 289 millones de euros cubirese parcialmente la Gran Via, levantase la plaza Europa y atrajese a grandes compañías como KPMG, Gallina Blanca, Werfen u Olympus.

Vista aerea de la Gran VIa / ACN

Gran Via 2 fue, en ese contexto, el primer escaparate del nuevo distrito. "El día de la inauguración la gente se quedó muy sorprendida. Los vecinos de l'Hospitalet no habían visto nada igual antes, su estilo era completamente distinto al de los centros comerciales que había por entonces, como La Farga o el ya extinto "Llobregat Centre" de Cornellà" recuerda en conversaciones con este medio la periodista Dulce Valero, que cubrió la inauguración y la evolución urbana de la zona durante más de 15 años.

La estética, inspirada en el Trafford Centre de Manchester y firmada por el estudio de arquitectura Chapman Taylor, apostaba por un neoclasicismo exuberante, "columnas de mármol importadas, grandes obeliscos, lámparas artesanales “a la italiana” y esferas armilares pensadas para impresionar" describe Valero. Un estilo que encajaba con la visión de Robert de Balkany, fundador de la Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE) y pionero en importar el modelo de mall estadounidense a Europa. Sus centros —Plaza Norte 2, Gran Plaza 2, Plaza Río 2, entre otros— comparten esa mezcla de monumentalidad, interiores teatralizados y sensación de “mundo aparte” que, durante años, funcionó como aspiracional de clase media urbana y metropolitana.

Hoy Gran Via 2

Desde sus incios el centro siempre ha sido propiedad de LSGIE y gestionado por LSGI-SCC, el brazo operativo del vehículo luxemburgués Evermore. El grupo administra más de 140 activos, la mayoría en Francia (allí suma 83 inmubeles), tanto propios como para terceros. Sin embargo, en octubre de este año, trascendió que nueve centros españoles del grupo Balkany se ponían a la venta en una operación liderada por BNP Paribas y Morgan Stanley, con un precio objetivo conjunto de 1.600 millones y rentabilidades en torno al 7%.

Según fuentes del sector, la decisión responde a un cambio de ciclo interno en la familia Balkany, que opta por reducir su exposición en España tras cuatro décadas. Pero también coincide con un momento en el que el capital vuelve a mirar al retail, donde las afluencias y ventas crecen entre el 3% y el 5% anual, la penetración del e-commerce en España sigue lejos de la británica o alemana y la financiación se ha normalizado tras el shock pandémico.

Una ampliación para alinearse con las nuevas tendencias

La venta llega, en paralelo, a un proceso de ampliación y renovación que busca adaptarse a las nuevas tendencias en el retail y ajustar su oferta al visitante profesional de La Fira. Desde el centro explican que la ampliación de 9.000 m² --que fue pactada con el Ayuntamiento de L’Hospitalet con un pago de 11,7 millones—, añadirá 4.000 m² de techo comercial. Lo hará por el lado de la esquina de la calle Física con Ciencias, donde se levantarán dos nuevos volúmenes e incorporarán más de 10 restaurantes, mientras que en el extremo de la calle Literatura la ampliación será de un solo nivel, manteniendo la escala original. El proyecto apuesta por integrar zonas verdes, paisajismo y más espacio abierto. “No será un antes y un después radical, sino una evolución coherente con la identidad del centro”, señalan desde la gestión.

Render de la futura ampliación del centro comercial en la esquina de la calle Física con Ciencias. / Cedida

Es decir, más restauración, más ocio, más exterior y más servicios que justifiquen la visita en un contexto dominado por las compras online. Y, sobre todo, aprovechar su proximidad a Fira de Barcelona, a la Ciudad de la Justicia y a los nuevos hoteles del entorno. "No cabe duda de que Fira está haciendo una apuesta muy sólida por este entorno. Gran Via 2 se encuentra en un polo de atracción en plena expansión: la ampliación de Fira, el desarrollo urbanístico de la Marina del Prat Vermell, el ambicioso proyecto del Biopol de L’Hospitalet [comenzará en 2026] y el futuro soterramiento de la Gran Via transformarán la zona en un nuevo referente urbano. En este contexto, ya trabajamos en sinergias con Fira, con hoteles, con empresas del entorno y con la propia ciudad, y seguimos abiertos a reforzar estas colaboraciones. El objetivo es generar oportunidades compartidas y ofrecer servicios para visitantes, congresistas, profesionales y vecinos" explican desde Gran Via 2 a EL PERIÓDICO.

Densidad comercialen L’Hospitalet

Según datos de la Asocaición española de Centros Comericales (AECC), España suma 16,9 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), con una densidad media de 352 metros por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, Catalunya es junto a Cantabria, Extremadura y Las islas Bleares una de las comunidades con densidades en centros comerciales más bajas, con entre 189 y 228 metros cuadrados de SBA por cada 100 habitantes, frente a los entre 438 y 528 metros de la comunidad de Madrid.

L’Hospitalet, segunda ciudad de Catalunya en población, con 282.299 habitantes, concentra dos equipamientos comerciales: La Farga, con 18.000 metros cuadrados, y Gran Via2, con sus 54.600 metros. Sin embargo, por radio poblacional, el centro también compite con el centro comercial Splau (Cornellà de Llobregat), de 54.000 metros y propiedad del gigante Unibail-Rodamco-Westfield, y con el centre comercial de Finestrelles (Esplugues), con 40.000 metros.

Consultadas varias consultoras inmobiliarias acerca de la convivencia entre activos, indican que la clave está en que cada uno ajuste bien su propuesta. Así, centros urbanos como La Farga captan la compra cotidiana y el paseo de proximidad, mientras que nodos regionales como Gran Via 2 o Splau tiran de coche, transporte público y visitantes de más largo recorrido, incluidos turistas.

A falta de conocer más detalles sobre la operación, el futuro comprador de Gran Via 2 se encontrará con un activo de afluencias altas, una ampliación en marcha y un entorno urbano en plena metamorfosis. A cambio, asumirá el reto de actualizar un centro profundamente marcado por la estética de los 2000 en una era dominada por la experiencia, la sostenibilidad y la integración on/off. La gran incógnita es, por tanto, qué tipo de propietario llegará: un fondo financiero —más orientado a optimizar yields— o un actor patrimonialista dispuesto a acompañar la evolución del activo a largo plazo.