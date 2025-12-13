Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Auge turístico

Los cruceros baten récords en la Costa Brava y atraen a 69.000 pasajeros

Las embarcaciones captan un 23% más de viajeros que en 2024 y generan un impacto económico de 6,6 millones de euros, casi un 30% más que un año atrás

MSC Cruceros estrenará en 2026 su nuevo barco inspirado en Asia y con salidas todo el año desde Barcelona

El crucero Seven Seas Splendor atracado en el puerto de Palamós.

El crucero Seven Seas Splendor atracado en el puerto de Palamós. / MARINA LÓPEZ / ACN

EFE

EFE

Barcelona
Los puertos de Palamós y Roses han cerrado este sábado la temporada de cruceros en la Costa Brava con una cifra récord de 69.000 pasajeros, un 23% más que el año pasado, y un impacto económico en el territorio de 6,6 millones de euros, un 29% más. Este es el balance de la actividad de cruceros en la Costa Brava que aparece en un estudio de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), según ha informado este sábado en un comunicado el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

En concreto, los puertos de Palamós y Roses han registrado un total de 80 escalas de cruceros, un 27% más. El estudio apunta que cada pasajero gasta una media de 90 euros cuando desembarca en un puerto escala y visita la población. A esta cantidad, se le suma seis euros más por persona por el gasto en servicios portuarios.

El mercado europeo supone el 65% de los viajeros de cruceros que han hecho escala en estos dos puertos, mientras que los norteamericanos llegan al 35%. Alemania, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suiza son los países de procedencia de los turistas europeos.

Un 27% más de pasajeros

Por puertos, el de Palamós ha registrado 65.000 pasajeros en 2025, un 27% más. A su vez, ha contabilizado 25 escalas, que supone un 30% más que hace un año.

El 63% de los cruceros llegados a este enclave lo hizo en temporada baja, mientras que un 37% optó por la temporada alta. El puerto de Roses ha recibido 15 escalas, con las que casi dobla las ocho de la temporada pasada.

El número de pasajeros llegados a Roses se ha situado en 4.000, casi tres veces más que en 2024. La mitad de los cruceros en esta población ha hecho escala en temporada baja.

TEMAS

