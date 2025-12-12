El bufete Uría Menéndez nombra cinco nuevos socios y cuatro consejeros en su "compromiso con el desarrollo del talento interno"

Uría Menéndez ha anunciado este viernes el nombramiento de cinco nuevos socios y cuatro nuevos consejeros, con efectos desde el 1 de enero de 2026. La firma enmarca estos ascensos en su “compromiso con el desarrollo del talento interno” y en un modelo de carrera “sólido”, basado en la excelencia, la continuidad generacional y la preservación de sus valores, así como en su rigor y calidad jurídica.

Los nuevos socios son Jorge Azagra Malo, Felipe Carbonell García, Tânia Luísa Faria, Olatz Ortega Espilla y Gonçalo Reino Pires. Azagra, del área de Litigación y Arbitraje Internacional en Barcelona, centra su práctica en procedimientos contenciosos ante tribunales españoles y arbitrales, además de asuntos de insolvencia y reestructuraciones. Carbonell, desde la oficina de Madrid, asesora de forma habitual en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y en materias de derecho societario y gobierno corporativo de compañías cotizadas y no cotizadas.

Luísa, en Lisboa, trabaja en competencia y derecho de la UE, con especial foco en control de concentraciones, cárteles, abusos de posición de dominio y ayudas de Estado. Ortega, en Bilbao, desarrolla su actividad en derecho societario y gobierno corporativo, M&A, reestructuraciones, contratación, compraventas de activos —incluidas carteras inmobiliarias— y financiación. Reino, también en Lisboa, está especializado en urbanismo y asesora a clientes públicos y privados en urbanismo, planificación territorial y medio ambiente.

En cuanto a los nuevos consejeros, Uría Menéndez ha designado a Joan Andreu Cortada, Mario Montes Santamaría, Miguel Moratinos López y Andrea Sandi Badiola. Andreu, abogado de inmobiliario en Barcelona, se dedica a la compraventa y financiación de grandes carteras, plataformas de gestión, activos singulares y proyectos de promoción. Montes, del área penal en Barcelona, centra su práctica en la defensa ante tribunales españoles de clientes corporativos y de sus administradores, directivos y empleados.

Moratinos, desde Madrid, está especializado en la resolución de disputas de derecho privado, en particular litigios de construcción, conflictos societarios y post-M&A, además de asuntos concursales. Por su parte, Sandi, abogada de inmobiliario en Madrid, cuenta con experiencia asesorando a empresas y fondos en operaciones de M&A y alianzas empresariales con componente inmobiliario (hoteles, residencial, oficinas...), así como en la negociación de contratos de explotación de activos y en acuerdos vinculados a la promoción inmobiliaria.

El despacho Uría Menéndez cuenta con presencia en 13 ciudades de Europa y América. Fundada en 1946, cuenta en la actualidad con más de 600 abogados que prestan asesoramiento en todas las áreas del derecho de los negocios español, portugués y de la Unión Europea.