A partir del 1 de enero

El bufete Uría Menéndez nombra cinco nuevos socios y cuatro consejeros en su "compromiso con el desarrollo del talento interno"

Los nuevos socios son Jorge Azagra Malo, Felipe Carbonell García, Tânia Luísa Faria, Olatz Ortega Espilla y Gonçalo Reino Pires

Nombramiento de nuevos socios de Uría Menéndez.

Nombramiento de nuevos socios de Uría Menéndez.

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Uría Menéndez ha anunciado este viernes el nombramiento de cinco nuevos socios y cuatro nuevos consejeros, con efectos desde el 1 de enero de 2026. La firma enmarca estos ascensos en su “compromiso con el desarrollo del talento interno” y en un modelo de carrera “sólido”, basado en la excelencia, la continuidad generacional y la preservación de sus valores, así como en su rigor y calidad jurídica.

Los nuevos socios son Jorge Azagra Malo, Felipe Carbonell García, Tânia Luísa Faria, Olatz Ortega Espilla y Gonçalo Reino Pires. Azagra, del área de Litigación y Arbitraje Internacional en Barcelona, centra su práctica en procedimientos contenciosos ante tribunales españoles y arbitrales, además de asuntos de insolvencia y reestructuraciones. Carbonell, desde la oficina de Madrid, asesora de forma habitual en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y en materias de derecho societario y gobierno corporativo de compañías cotizadas y no cotizadas.

Luísa, en Lisboa, trabaja en competencia y derecho de la UE, con especial foco en control de concentraciones, cárteles, abusos de posición de dominio y ayudas de Estado. Ortega, en Bilbao, desarrolla su actividad en derecho societario y gobierno corporativo, M&A, reestructuraciones, contratación, compraventas de activos —incluidas carteras inmobiliarias— y financiación. Reino, también en Lisboa, está especializado en urbanismo y asesora a clientes públicos y privados en urbanismo, planificación territorial y medio ambiente.

En cuanto a los nuevos consejeros, Uría Menéndez ha designado a Joan Andreu Cortada, Mario Montes Santamaría, Miguel Moratinos López y Andrea Sandi Badiola. Andreu, abogado de inmobiliario en Barcelona, se dedica a la compraventa y financiación de grandes carteras, plataformas de gestión, activos singulares y proyectos de promoción. Montes, del área penal en Barcelona, centra su práctica en la defensa ante tribunales españoles de clientes corporativos y de sus administradores, directivos y empleados.

Moratinos, desde Madrid, está especializado en la resolución de disputas de derecho privado, en particular litigios de construcción, conflictos societarios y post-M&A, además de asuntos concursales. Por su parte, Sandi, abogada de inmobiliario en Madrid, cuenta con experiencia asesorando a empresas y fondos en operaciones de M&A y alianzas empresariales con componente inmobiliario (hoteles, residencial, oficinas...), así como en la negociación de contratos de explotación de activos y en acuerdos vinculados a la promoción inmobiliaria.

El despacho Uría Menéndez cuenta con presencia en 13 ciudades de Europa y América. Fundada en 1946, cuenta en la actualidad con más de 600 abogados que prestan asesoramiento en todas las áreas del derecho de los negocios español, portugués y de la Unión Europea.

