Talgo celebra una junta clave para aprobar la ampliación de capital y la entrada del consorcio vasco liderado por Jainaga

Talgo encara una junta extraordinaria decisiva para refrendar, punto por punto, los acuerdos que deben completar la entrada del consorcio vasco liderado por el presidente de la siderúrgica Sidenor José Antonio Jainaga en el capital del fabricante de trenes y material ferroviario. La compañía ha convocado a sus accionistas en su sede de Las Matas (Madrid) este viernes a partir de las 13 horas, en primera convocatoria, o el sábado a la misma hora si no se alcanzara el quórum necesario.

La cita llega apenas unos días después de que el consorcio en el que participa Jainaga junto a las fundaciones BBK y Vital y a Finkatuz, el fondo de inversión del Gobierno vasco, cerrara la compra del 29,7% de Talgo a Trilantic, anterior máximo accionista. Pero el cierre de esa operación, como reconocieron las partes, quedaba supeditado a que los accionistas dieran luz verde a una “nueva estructura de financiación” que permita el traspaso definitivo de las acciones y el arranque de una nueva etapa en la compañía. De hecho, la propia convocatoria sitúa el corazón de la junta en la denominada “Operación Global”, que combina refuerzo de capital, convertibles y refinanciación, y que el documento vincula a instrumentos “suscritos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el grupo de inversores vasco”.

El primer gran hito del orden del día es una ampliación de capital con aportaciones dinerarias, excluyendo el derecho de suscripción preferente y sin previsión de suscripción incompleta: se propone emitir 10.588.235 acciones nuevas de 0,301 euros de nominal, con una prima de emisión de 3,949 euros por acción (un precio total de 4,25 euros), lo que equivale a captar en torno a 45 millones de euros. A continuación, la junta someterá a votación dos emisiones de bonos convertibles, también con exclusión del derecho de suscripción preferente: una de 300 bonos por 30 millones de euros y otra de 750 bonos por 75 millones, con los correspondientes aumentos de capital asociados a su conversión.

El cuarto punto concentra la pieza más voluminosa: la aprobación de una operación de financiación para Talgo basada en un contrato de financiación sindicada de hasta 770 millones de euros, estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 millones, además de una línea de avales de hasta 500 millones, igualmente con garantía parcial de CESCE. En paralelo, el documento incluye un ajuste de gobierno corporativo: reducir el número de miembros del consejo y fijarlo en ocho.

Vuelta al País Vasco

La reunión, además, tiene un valor simbólico en el relato del relevo accionarial: esta será la última junta celebrada en Madrid, ya que uno de los acuerdos vinculados a la entrada del consorcio vasco es devolver la sede social al País Vasco, comunidad que Talgo abandonó por el terrorismo de ETA. Y en un contexto de máxima exposición pública, la convocatoria coincide con la comparecencia de Jainaga en la Audiencia Nacional por una investigación relativa a ventas de acero a una empresa israelí. El empresario ha defendido que en el momento de esas operaciones no existían limitaciones y que canceló las entregas por decisión propia en julio, antes del embargo de armas decretado por el Gobierno español, subrayando además que esos envíos supondrían menos del 0,2% de las ventas anuales de la empresa.