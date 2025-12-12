Si invertiste 2.000 euros en enero, hoy tienes casi 5.000: las seis gigantes del Ibex que duplican su cotización en 2025

En un año en el que el Ibex 35 se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1993, varios de los valores más relevantes del índice español han duplicado e incluso triplicado su cotización.

Entre ellos destacan seis compañías que, si hubieras invertido 1.000 euros en enero de 2025, ahora valdrían más de 2.000 euros: Indra, Unicaja Banco, Banco Santander, BBVA, Solaria y CaixaBank. Este fenómeno refleja tanto dinámicas sectoriales como momentos específicos de empresa.

Este año, la Bolsa española ha brillado con fuerza, el Ibex 35 ha superado el 46% de revalorización anual y ha tocado niveles históricos cercanos a los 17.000 puntos (hoy los ha superado incluso), liderado por subidas de más del 100% en varios valores clave.

Indra: líder del rally con el impulso de la defensa

Indra ha sido el valor más alcista del Ibex 35, con una subida cercana al 189%. Parte de esta evolución responde al auge del sector defensa en Europa, donde la empresa española ha reforzado su presencia en grandes programas y contratos, aprovechando la creciente inversión pública en sistemas militares y tecnología avanzada.

Estas iniciativas han reforzado la confianza de los inversores, que ven en Indra una de las apuestas más claras dentro del índice.

Banca: Santander, BBVA, Unicaja y CaixaBank impulsan el Ibex

El sector financiero está siendo otro motor principal de las ganancias del Ibex. Santander (+126%), BBVA (+118%), Unicaja Banco (+130%) y CaixaBank (+105%) han visto cómo sus acciones han registrado subidas de más del 100% en 2025.

Esto se ha debido a la mejora de resultados, rentabilidad crecientes y la superación del valor contable en bolsa. Todas las grandes entidades del sector han alcanzado este hito por primera vez desde la crisis.

Además, los bancos han aprovechado un entorno de tipos de interés relativamente altos durante buena parte del año, con márgenes de interés neto sólidos y retornos crecientes para accionistas vía dividendos y recompras de acciones.

Solaria: renovables con resultados que disparan expectativas

En el segmento de energías renovables, Solaria se ha convertido en una de las sorpresas del año en el Ibex 35, con una acumulación anual de más del 118%. La compañía ha mostrado resultados operativos y financieros muy por encima de lo esperado, con beneficios que se han multiplicado y superado guías de Ebitda durante 2025.

Este salto en resultados ha recalibrado las expectativas del mercado y ha impulsado la cotización del valor, en un contexto donde el crecimiento de activos y contratos de suministro a largo plazo están generando confianza.

Beneficio práctico para el inversor

El avance de estas seis empresas no solo explica buena parte del rendimiento general del Ibex, sino que también subraya cómo sectores distintos (banca tradicional, tecnología/defensa y renovables) pueden contribuir de forma significativa en un ciclo alcista.

Para un inversor que entró al inicio de 2025, la duplicación de la inversión en estos nombres ofrece una lección clara: las oportunidades emergen tanto de fundamentos sólidos de negocio como de tendencias sectoriales amplias.

En conjunto, estas subidas ponen de manifiesto que el mercado español ha tenido (y sigue teniendo) un año especialmente favorable, con sectores clave capturando la atención de inversores tanto nacionales como internacionales.