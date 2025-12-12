Los agricultores cortarán el Eix Transversal el 29 de diciembre, hartos de las crisis ganaderas que sufre el sector

El sindicato Unió de Pagesos (UP) ha llamado al sector agrario catalán a movilizarse el próximo 29 de diciembre y a llenar el Eix Transversal (la carretera C-25) de tractores desde Riudellots de la Selva hasta Cervera. Lo harán para protestar contra la gestión de la fauna cinegética que consideran que ha quedado en cuestión frente a la actual crisis de la peste porcina africana (PPA). La coordinadora nacional de la organización, Raquel Serrat, ha lamentado que esta sea una cuestión que ahora se tenga que tratar cuando "hace décadas que desde el sindicato y toda la payesía se está reclamando que se haga una gestión sostenible". La protesta tendrá cuatro puntos de salida a lo largo de la vía, en Riudellots, en Vic, en Manresa y en Cervera, más un quinto que será en la ciudad de Lleida.

La movilización, acordada esta semana, se realiza en plena crisis por la PPA que mantiene en alerta al sector del porcino, pero, según ha aclarado Serrat, los problemas con la fauna cinegética no vienen de ahora. La organización agraria denuncia lo que ella considera como "un mal funcionamiento del Servei de Prevenció en Sanitat Ramadera y una gestión nefasta de la fauna cinegética". Así, la coordinadora de UP se ha referido a la plaga de conejos que sufren especialmente las comarcas de Ponent o los casos de tuberculosis en el Pirineo debido a los jabalíes y ciervos. "Hace muchos años que debería haberse actuado, vamos tarde", ha remarcado.

Serrat ha reconocido que aunque el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado que la Generalitat va a poner en marcha planes de control poblacional, "si el Govern dispone de estos planes es porque en UP, el año pasado consiguió hacer aprobar por decreto precisamente esta cuestión". Se trata de un decreto que permite redactar planes para controlar la población de la fauna silvestre cuando en una zona existen problemas. Este decreto también autoriza a los agricultores a "defenderse" si tienen el correspondiente permiso de armas y la formación que les habilita para proteger las cosechas y sus animales.

En la protesta del lunes, 29 de diciembre, además de los cortes de carretera con concentraciones de tractores en los términos municipales de Riudellots de la Selva, Vic, Manresa y Cervera (la hora y el lugar exacto está aún pendiente de confirmación), también está previsto que salgan vehículos de Lleida y se dirijan hasta la capital de la Segarra. El objetivo es realizar marchas lentas a lo largo de la vía para colapsarla.