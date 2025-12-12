Confirmada la muerte por peste porcina africana de otros tres jabalís dentro del radio del primer foco

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este viernes el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros tres jabalís, que habían sido localizados en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallès. Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 16 animales silvestres, según ha informado el Ministerio de Agricultura, del que dependen las instalaciones que realizan las analíticas.

Además, se han estudiado también otros 115 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos. Estos hallazgos, subraya el ministerio en una nota, son resultado del trabajo de campo realizado por el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalís, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Las granjas siguen limpias

Mientras, los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya mantienen las visitas y la toma de muestra en 55 granjas ubicadas en la zona considerada de mayor riesgo -los municipios incluidos en un radio de 20 kilómetros-, que continúan libres de la enfermedad, justo el día en el que se han iniciado también las capturas de jabalís en el perímetro de 20 kilómetros alrededor del brote inicial.

Este viernes también el comité científico constituido por el Gobierno central para el asesoramiento del brote de la peste porcina africana ha celebrado su primera reunión, en la que ha acordado que en el plazo máximo de un mes y medio presentará un informe inicial que analizará las posibles causas de la entrada del virus, la evolución y las medidas que se han adoptado hasta la fecha para su contención. En la reunión se ha aprobado el reglamento interno de funcionamiento que regirá el desarrollo de los trabajos. Los científicos designados, junto con la presidencia, vicepresidencia y secretaría, han debatido sobre los objetivos que les han sido encomendadas.