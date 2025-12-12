En Directo
Al minuto
Peste porcina africana, en directo | Última hora: El Govern prevé que el precio del cerdo siga bajando
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
Castilla y León publica las medidas que flexibilizan la caza del jabalí como acciones "urgentes" ante la peste porcina
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes la orden de la Consejería de Medio Ambiente para declarar emergencia cinegética por jabalí en todo el territorio de Castilla y León, con lo que se flexibiliza su caza con el objetivo de intensificar de manera "urgente" las medidas de prevención frente a la peste porcina africana. La orden tendrá efectos hasta finales de enero.
Una delegación de expertos de Europa analizan las instalaciones del laboratorio sospechoso
Este jueves expertos del laboratorio de referencia europeo han visitado las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), cerca de donde se localizaron los primeros casos. Ante las sospechas de que el virus podría haber salido de este centro, el Gobierno catalán ha pedido prudencia a la espera de las investigaciones de los expertos.
María Jesús Ibáñez
El precio de la carne de cerdo vuelve a bajar y los ganaderos ya pierden 31,2 millones semanales
Los ganaderos españoles van a perder la próxima semana una media de 31,2 millones de euros, que se suman a los entre 26 y 30 millones que ya han dejado de ingresar desde la declaración del foco de PPA en Catalunya el pasado 28 de noviembre. "El problema es que, en este momento, la industria cárnica del porcino de España solo puede vender su producto al mercado doméstico o, como mucho, a Europa, y eso implica que para colocar tal cantidad de mercancía, necesita que sus precios sean competitivos, o al menos más bajos que los de Alemania", ha indicado Rossend Saltiveri, portavoz del sector porcino en el sindicato Unió de Pagesos. Más información, aquí.
María Jesús Ibáñez
El precio de la carne de cerdo registra una nueva bajada
Aunque la situación ha mejorado ligeramente esta última semana, con el brote de peste porcina africana (PPA) aparentemente controlado en la zona perimetrada en torno al primer brote, la lonja de referencia para el sector porcino Mercolleida ha optado este jueves por aplicar una nueva rebaja en el precio de la carne de cerdo y la cotización del animal de engorde ha retrocedido seis céntimos, después de que la semana pasada cayera en 20 céntimos. La carne de cochinillo o lechón se ha abaratado en dos euros el kilo. Más información, aquí.
Los cazadores piden recursos para afrontar la campaña de caza de jabalís
Los cazadores ya están a disposición de la Administración para reducir la población de jabalís a la mitad en Catalunya en los próximos meses a raíz del brote de Peste Porcina Africana (PPA), si bien reclaman disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor. "El compromiso de los cazadores es firme y ahora veremos hasta qué punto nos tenemos que implicar", ha expresado en declaraciones a EFE el presidente de la Federación Catalana de Caza, Joaquín Zarzoso. La crisis de la peste porcina ha servido para afrontar la reducción de la población de jabalís, considerados vectores de transmisión de enfermedades, causantes de accidentes de tráfico y generadores de incidentes cuando se adentran en núcleos urbanos para escarbar la basura. La creciente urbanización está en conflicto con los jabalís, que tienen pocos enemigos naturales.
María Jesús Ibáñez
La caída de precios y de exportaciones afecta al empleo
La Generalitat autoriza el primer erte derivado de la peste porcina, con 458 trabajadores de un matadero de Osona afectados. La Conselleria d'Empresa i Treball ha autorizado la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (erte) presentado por la empresa de trabajo temporal (ETT) Gctplus y que afecta a 458 empleados, que hasta ahora tenían un contrato de prestación de servicio en un macromatadero de Osona. La Administración ha considerado justificada la causa objetiva de fuerza mayor planteada por la empresa, que no es otra que la detección de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya. Así, el expediente tira adelante pese a que por ahora el virus solamente ha afectado a fauna salvaje y no se ha trasladado a ninguna granja. Más información, aquí.
Mercolleida baja 6 céntimos más el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,04 euros
Las Juntas de Precios de Porcino de Mercolleida, lonja considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, han acordado este jueves reducir otros 6 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,04 euros, en el marco de la crisis de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya.
L
La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús
La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús, después de que el país asiático anunciara el cese inmediato e indefinido de las importaciones de cerdo español, que han dejado al sector sin su 'producto estrella' en plena temporada navideña.
Unió de Pagesos anuncia una tractorada el próximo 29 de diciembre
La organización agraria Unió de Pagesos ha anunciado una protesta el próximo 29 de diciembre. En concreto una tractorada en el Eix Transversal, con puntos de concentración en Riudellots de la Selva, Vic, Manresa, Cervera y Lleida. El objetivo de la protesta es reclamar "una gestión contundente de la fauna cinegética y un trato igualitario para todos los sectores ganaderos".
Existen 93 puntos de control en 91 municipios para evitar la salida de jabalís a otras zonas
En una primera fase de respuesta al brote de peste porcina, se blindó el acceso al medio natural en 91 municipios, tanto en la zona cero -en un radio de seis kilómetros- como en un segundo radio de menos riesgo -de 20 kilómetros-, con 93 puntos de control, para evitar la expansión de la peste porcina. Además, también se han establecido barreras físicas y químicas para evitar que los jabalís infectados abandonen la zona. La tasa de mortalidad de los jabalís infectados es del 100%.
