Peste porcina africana, en directo | Última hora: El Govern prevé que el precio del cerdo siga bajando

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí en el marco del operativo para la contención del virus de la Peste Porcina Africana, ayer domingo, en Sabadell. EFE/Marta Pérez

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí en el marco del operativo para la contención del virus de la Peste Porcina Africana, ayer domingo, en Sabadell. EFE/Marta Pérez

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

El peso de las desigualdades: así influye el lugar donde vivimos en la salud mental

Toni Ruiz, CEO de Mango en el aniversario de la muerte de Isak Andic: "Hemos transformado un año difícil, en uno histórico"

El IPC se moderó en noviembre al 3% pese a subir los precios de los alimentos

La 2Cat registra récord de audiencia con la entrevista a Urdangarin

Castro y González idea la mejor tabla de ibéricos navideña

El viaje de las Huîtres Poget (desde 1967)

La UCO en el Ministerio se Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

