Miguel Benito, abogado laboralista, sobre la cesta de Navidad: "Cotiza a la Seguridad Social"
¿Tu empresa no te da cesta de Navidad? Algunos trabajadores tienen derecho a reclamar
Pedro Sanjuán
Es difícil no amar las fiestas navideñas. Calles iluminadas, casas decoradas, comidas en familia regalos... ¡y la cesta de Navidad!. Pese a no estar establecido como algo obligatorio, muchas empresas optan por repartir estas cestas a sus trabajadores cuando llegan las vacaciones invernales. No es una donación, sino que consiste en un pago al trabajador en especie y, por tanto, "cotiza a la Seguridad Social".
Así lo señala el abogado laboralista Miguel Benito, apodado Empleado Informado en redes, de acuerdo con lo establecido legalmente por Hacienda.
Sea como sea, el vídeo del experto gira en torno a otro aspecto: concebir esta cesta como un derecho y no como una decisión a cargo de la empresa. Por supuesto, existen matices, por lo que es importante distinguir cuándo se trata de un caso u otro.
Derecho adquirido
Tal como menciona Benito, la norma general fija que "ningún trabajador puede exigirle a su empresa que le dé una cesta de Navidad si nunca la ha recibido".
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta última condición no se cumple? Aquí está la clave: "Cuando durante varios años un trabajador ha estado recibiendo la cesta de Navidad, esto puede considerarse un derecho adquirido y, por lo tanto, la empresa no tiene derecho a suprimírtelo".
Lejos de tratarse de una afirmación vinculada a un caso excepcional, el especialista argumenta que "existen muchas sentencias del Tribunal Supremo que afirman esto".
