PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
Ignacio Galán cree que el paquete de medidas sobre redes de la Comisión Europea es un "hito clave"

Iberdrola reclama marcos regulatorios estables y más foco en la baja tensión para abaratar la luz a industria y hogares

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán / IBERDROLA

Pablo Gallén

Madrid
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado en declaraciones a EFE que el paquete de medidas presentado esta semana por la Comisión Europea para reforzar las redes eléctricas supone un “hito clave” para avanzar en la seguridad del suministro y en la competitividad de la UE a través de la electrificación.

Galán ha subrayado que las redes son “esenciales” para aprovechar al máximo el crecimiento de las energías renovables de origen europeo y de las infraestructuras de almacenamiento, facilitando nuevos usos de la electricidad y contribuyendo a reducir los costes energéticos tanto para la industria como para los hogares.

El pasado miércoles, la Comisión Europea planteó un paquete legislativo orientado a fortalecer las redes eléctricas y de hidrógeno en la Unión, mejorar la integración de las llamadas “islas energéticas” —como la península Ibérica— en el sistema comunitario y recortar el gasto en importaciones de combustibles fósiles.

En ese contexto, el presidente de Iberdrola ha felicitado a la Comisión por “destacar la urgencia” de invertir en redes y por impulsar herramientas para acelerar su desarrollo, con medidas que priorizan proyectos críticos para aliviar cuellos de botella, agilizan permisos e incentivan la inversión con marcos regulatorios estables.

A su juicio, ahora resulta “esencial” que la Comisión y los Estados miembros trabajen conjuntamente para aplicar estas medidas y retirar los obstáculos que frenen la inversión en redes. Además, ha pedido poner el foco en las redes de baja tensión, claves para que ciudadanos e industrias accedan a electricidad “limpia, autóctona y asequible”, y ha señalado que Iberdrola está dispuesta a seguir invirtiendo en la UE y contribuyendo a la creación de empleo.

