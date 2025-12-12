Grant Thornton se refuerza en derecho digital con la compra del despacho catalán Font Digital Law

La consultora Grant Thornton ha incorporado al despacho barcelonés Font Digital Law, especializado en Derecho Digital y Tecnológico, que acumula 14 años de experiencia asesorando a empresas inmersas en procesos de innovación, digitalización y gestión avanzada de datos. Con esta integración, adelantada por EL PERIÓDICO, la firma refuerza su capacidad para dar una respuesta más completa a la evolución tecnológica del tejido empresarial español, combinando el conocimiento jurídico tradicional con la especialización tecnológica que exige el mercado. Desde la auditora que lidera Ramón Galcerán desligan esta compra a la entrada del fondo New Mountain y su integración en la plataforma Grant Thornton Advisors, pero supone una de las primeras adquisiciones que forma parte de su plan estratégico de crecimiento inorgánico para los próximos años.

Font Digital Law se ha consolidado en España como un despacho de referencia en materias como protección de datos, contratos tecnológicos, propiedad intelectual en entornos online, ciberseguridad y regulación de servicios digitales. Con una cartera de más de 350 clientes, entre las destacan compañías como Puig, Fluidra, Conforama, Abacus, Quadis o Housy, y 800 proyectos asesorados para compañías nacionales e internacionales, la firma se ha situado como un actor clave en la protección jurídica de activos intangibles y en el cumplimiento normativo ligado a plataformas y servicios digitales. Grant Thornton suma así su escala internacional y su enfoque multidisciplinar a la especialización del equipo liderado por Eloi Font, reforzando una propuesta integral para afrontar todos los retos legales de la transformación digital. La cifra de la operación no ha sido desvelada.

La alianza permitirá impulsar servicios como el asesoramiento en operaciones de compraventa de compañías tecnológicas y la realización de 'due diligence' tecnológicas —tanto para compradores como para vendedores—, en las que se analizan riesgos relacionados con propiedad intelectual, software, ciberseguridad y cumplimiento en materia de datos. Asimismo, se verán reforzadas las áreas de compliance digital, la implantación de sistemas avanzados de protección de datos, la preparación de organizaciones para la obtención de certificaciones como ISO 27001 y 27701, y el acompañamiento a empresas que despliegan tecnologías emergentes como inteligencia artificial, robótica, IoT, blockchain o metaverso.

El nuevo equipo trabajará de forma estrecha con todas las áreas de asesoramiento jurídico de Grant Thornton, en un contexto en el que la digitalización se ha convertido en un eje transversal que impacta en todo tipo de compañías: desde startups y empresas industriales hasta entidades financieras, administraciones públicas y grandes corporaciones. En un escenario marcado por nuevas regulaciones europeas —como las recientes normas sobre inteligencia artificial— y por un aumento de los ciberataques, los modelos de negocio basados en datos y los avances tecnológicos requieren una protección legal sólida, ágil y altamente especializada para salvaguardar la continuidad del negocio y la confianza de clientes y usuarios.

Con este movimiento, Grant Thornton busca acelerar su posicionamiento estratégico en esta práctica del derecho, mientras que Font Digital Law pasa a formar parte de una red internacional que le abre la puerta a clientes globales y proyectos transfronterizos. El abogado Eloi Font, socio director hasta ahora de Font Advocats, se incorpora como socio de la consultora. “Unirnos a Grant Thornton supone una gran oportunidad para ofrecer a nuestros clientes una cobertura legal global y altamente especializada. Las empresas necesitan hoy soluciones jurídicas transversales que protejan sus activos digitales y acompañen su crecimiento en un entorno tecnológico cada vez más exigente. Esta integración nos permite seguir a su lado, pero con más recursos, alcance y solidez”, añade Font.

Potenciar el derecho digital

Por su parte, Jordi Santamaría, socio del área Legal, subraya que la integración de Font Digital Law responde a una evolución natural del mercado: “Estamos apostando fuertemente por la potenciación del área de derecho digital, no solo como área específica, sino como complemento necesario de otras áreas tradicionales que se están teniendo que adaptar rápidamente. La necesidad de combinar áreas tradicionales con una alta especialización en derecho digital la vemos en ejemplos como la reciente aprobación de la AI Act Whistleblower Tool por parte de la Comisión Europea, que exigirá integrar sistemas de control interno para un uso responsable de la IA dentro del marco normativo vigente”.

El socio Joan Saula alerta sobre el incremento de riesgos vinculados al uso fraudulento de la tecnología y al cibercrimen: "La sofisticación de la ciberdelincuencia obliga a revisar constantemente las políticas internas para prevenir el fraude mediante medios tecnológicos, lo que requiere un marco jurídico avanzado que preserve tanto la privacidad como el tratamiento de datos. La incorporación de Eloi y su equipo nos arma de forma excepcional para afrontar con garantías estos procesos en todo tipo de clientes".