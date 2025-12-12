El comité de expertos incluye a varias empresas privadas en su investigación sobre el origen del brote de peste porcina

Contener el brote de peste porcina y evitar su avance, lograr que los mercados extranjeros vuelvan a comprar carne de cerdo producida o elaborada en Catalunya y, en tercer lugar (aunque no por ello menos importante), determinar el origen del foco detectado el pasado 28 de noviembre cerca del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estas son las tres prioridades que se marca la Generalitat para los próximos días en su estrategia para poner fin lo antes posible a esta crisis de sanidad animal, en la que trabajan diversos equipos científicos, ha indicado este viernes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

Tras confirmar lo ya avanzado por el ministerio sobre la aparición de tres nuevos casos positivos a la peste porcina africana (PPA) en tres jabalís hallados muertos en la zona cero, Ordeig ha asegurado que los especialistas trabajan contra reloj "en la caracterización del virus" que de momento solo afecta a fauna silvestre. La intención, ha agregado, es que a principios de la semana que viene (algunas fuentes hablan del mismo lunes) el comité designado por la Generalitat pueda aportar ya un primer informe a partir de las investigaciones realizadas en laboratorios públicos y "también de empresas que hayan podido trabajar en algún momento con alguna cepa de la PPA", ha señalado el conseller.

"Se van a analizar también pruebas procedentes de empresas que hayan podido trabajar en algún momento con alguna cepa de la PPA"

De esta manera, el titular de Agricultura, que ha insistido en mantener la paciencia hasta que las pesquisas de los científicos aporten pruebas concluyentes, sale al paso también de las informaciones que este viernes señalan hacia las instalaciones del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra, dependiente de la propia Generalitat y para el que, pese a tratar con materiales altamente contagiosos, no existe la obligación de contar con un plan de riesgo biológico. Según el diario 'El País', informes revisados por la Comisión Nacional de Bioseguridad muestran que, para finales de noviembre, se habían programado en ese laboratorio dos ensayos relacionados con el virus de la PPA y que uno de ellos tenía previsto trabajar con una cepa similar a la que ha originado el brote.

Calendario para las salidas de granja

"Vamos a esperar a que esa cepa sea secuenciada", ha dicho Ordeig, quien ha asegurado también que en los últimos días han visitado la zona, no solo los expertos designados por su Govern, sino también científicos del equipo formado por el Ministerio de Agricultura y especialistas llegados por encargo de la Unión Europea. La delegación ministerial, formada también por seis expertos, tiene previsto emitir su propio informe dentro de un mes y medio, según ha informado este viernes el departamento que dirige Luis Planas.

Ordeig ha adelantado, asimismo, que se ha pactado con el sector un calendario para seguir sacando los cerdos de las 55 granjas situadas dentro de la zona cero, "de manera organizada y a medida que los animales vayan llegando al peso establecido". Todos esos animales, ha puntualizado el conseller, "están dando negativo a los tests, por lo que están perfectamente sanos". También ha anunciado que en breve "habrá noticias positivas para las empresas exportadoras, ya que se está muy cerca de alcanzar un acuerdo con otro país dispuesto a aceptar la regionalización". Aunque no ha adelantado de cuál se trata, ha querido resaltar que eso permitirá abrir otro mercado extranjero más a la carne de porcino española, un punto que es el que en estos momentos más preocupa a los criadores.

Mientras tanto, ha recordado Ordeig, se van a instalar 70 puntos de control y se va a contar con la colaboración de 44 agentes de policías locales para evitar que este fin de semana los ciudadanos accedan al bosque en los 91 municipios afectados por la restricción marcada en torno a 20 kilómetros alrededor del foco original. "Hasta el domingo, el acceso está prohibido, y el lunes, a las 00.00 horas se autorizará el paso de personas a título individual, no de grupos organizados", ha advertido.