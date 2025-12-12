Correos retira el sueldo a una empleada que faltó unos días para cuidar de su madre: la Justicia obliga a la empresa a devolverle el dinero con intereses

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres habría resuelto el caso de una trabajadora de Correos, reconociendo su derecho al permiso por causa de fuerza mayor. Este hecho supondría una devolución del salario, no percibido en los tres días que permaneció cuidando de su madre enferma.

El problema recae en que la empresa habría registrado las ausencias de la empleada como faltas injustificadas, quitándole esa proporción de sueldo. En este sentido, no se le habría reconocido su permiso laboral por 'motivos familiares urgentes' para los días 22, 23 y 24 de enero de 2025.

Una causa 'de fuerza mayor'

Según establece el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, el empleado posee el derecho a ausentarse del trabajo por causa mayor. En este sentido, se deben justificar "motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata".

Como pudo confirmar la institución judicial, la madre de la empleada, de 87 años, poseía una dependencia correspondiente al Grado III (Gran Dependencia), es decir, requiere de ayuda para realizar sus necesidades básicas diarias, ya sea muchas veces al día o continuamente.

A esto se le suma el hecho de que la anciana contrajo una enfermedad que la obligaría a "permanecer en reposo en domicilio con necesidad de cuidados continuos". Estas circunstancias provocaron que recurriese a la asistencia de su hija.

Los tribunales aclaran la situación

A la hora de penalizar a la trabajadora, la empresa tendría en cuenta que todos sus días de asuntos propios permanecían sin usarse. Sin embargo, el juzgado de Cáceres consideró este hecho algo 'irrelevante', ya que "no se piden para acometer tareas particulares diversas, sino para cuidar a un enfermo en una situación de fuerza mayor".

En vista de las pruebas aportadas, los magistrados decidieron fallar en favor de la empleada. Por tanto, se le exigiría a Correos un reintegro de los 149,62 euros perdidos, así como un incremento del 10% en concepto de interés moratorio.