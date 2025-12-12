Oesía logra un préstamo de 30 millones del BEI para acelerar tecnologías duales de seguridad y defensa

Oesía ha logrado un préstamo de 30 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de la multinacional tecnológica española en tecnologías avanzadas de uso dual, con aplicaciones tanto civiles como militares. La compañía, especializada en proyectos de ingeniería digital e industrial, exporta sus soluciones a más de 40 países.

La financiación permitirá a Oesía reforzar inversiones en áreas consideradas prioritarias para mejorar las capacidades de las fuerzas armadas europeas y con potencial de aplicación en ámbitos como la defensa aérea y los sistemas antimisiles, la movilidad militar, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. El plan incluye actuaciones en España y contempla también el despliegue de infraestructuras, equipamiento y procesos orientados a elevar la capacidad productiva y acelerar el lanzamiento de nuevos productos.

Según destacan ambas partes, el proyecto busca impulsar la competitividad de la industria europea de seguridad y defensa, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro del sector y contribuir a una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, subraya que el apoyo a la innovación tecnológica es también una apuesta por la seguridad, al facilitar que las empresas desarrollen capacidades que refuercen la competitividad europea. Por su parte, el presidente ejecutivo de Oesía, Luis Furnells, señala que el acuerdo respalda la solidez del proyecto empresarial y permitirá avanzar en capacidades críticas en campos como la fotónica integrada, las comunicaciones ópticas, los sistemas IRST, los receptores satelitales multibanda y multiórbita o los sistemas de entrenamiento de pilotos, entre otros.

La operación se enmarca en la prioridad estratégica del Grupo BEI de reforzar la seguridad y la defensa europeas, recogida en su Hoja de Ruta 2024-2027, y también contribuye a TechEU, la iniciativa con la que el Grupo BEI pretende acelerar la innovación en la UE movilizando hasta 2027 inversiones por valor de 250.000 millones de euros. El préstamo cuenta, además, con el respaldo de InvestEU, el programa comunitario destinado a impulsar inversiones en Europa.

Desde 2024, el BEI ha incrementado de forma notable su apoyo al desarrollo de capacidades europeas en seguridad y defensa: ha actualizado su política de préstamos para ampliar los proyectos elegibles y ha creado una Oficina de Seguridad y Defensa con el objetivo de responder con mayor rapidez y eficacia a las propuestas de financiación del sector.