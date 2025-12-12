Fira de Barcelona alcanza un récord de ingresos de más de 350 millones de euros en 2025 y se prepara para su expansión física

Fira de Barcelona cerrará 2025 con más de 350 millones de euros de ingresos, una cifra inédita que consolida la institución como uno de los motores económicos del país. Así lo han anunciado este viernes sus máximos responsables en una rueda de prensa celebrada en el Palau de Congressos donde, avisaron, el año que viene no se podrá celebrar porque habrá arrancado la transformación de este espacio. Todos han coincidido en reivindicar el papel tractor que la actividad ferial tiene sobre Barcelona, el área metropolitana y el conjunto de Catalunya.

El alcalde de Barcelona y presidente del Consell General, Jaume Collboni, ha destacado la capacidad de la Fira para generar "progreso social, económico y urbano". Ha subrayado que su actividad anual tiene un impacto de “más de 6.000 millones de euros y 50.000 puestos de trabajo”, lo que, a su juicio, demuestra la magnitud de un operador que “nos ayuda a posicionar la capital catalana como un hub tecnológico, científico, cultural y económico de referencia”. Collboni ha recalcado el peso del sector MICE —que ya representa entre el 17% y el 20% de las llegadas a la ciudad— y lo ha calificado como “turismo de calidad y valor añadido, imprescindible para la economía local”.

Previsión hasta los 360 millones

En 2025, Fira habrá celebrado más de 300 acontecimientos en sus tres sedes y reforzado su carácter internacional, con un 75% de actividad vinculada a eventos globales, ha descrito su director general, Constantí Serrallonga. “Ha sido un año de mucha intensidad, con grandes citas como el Mobile, ISE, Smart City, congresos médicos de primer nivel y ferias de sectores muy diversos, desde el náutico a la alimentación o el ámbito educativo”, ha relacionado. Las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo incremento de ingresos, hasta los 360 millones de euros, impulsados por ferias como Alimentaria-Hostelco, la Bridal Fashion Week o el Smart City.

Imagen generada por ordenador de como será el edificio Hall Zero de la Fira Gran Via 1 / EP

“En diez años hemos doblado la facturación y triplicado el Ebitda, incluso atravesando la pandemia”, ha añadido el presidente del consejo de administración, Pau Relat. A su juicio, los resultados “validan un modelo único de colaboración institucional y visión a largo plazo” y llegan en un “momento histórico”, marcado por tres grandes proyectos de transformación. El primero es la consolidación de la alianza Fira–Circuit de Barcelona-Catalunya; el segundo, la expansión en el Hall Zero de Gran Via, que elevará el recinto hasta los 300.000 metros cuadrados y entrará en funcionamiento en 2027; y el tercero, la metamorfosis del espacio de Montjuïc, donde la Fira preservará su actividad en pleno tejido urbano.

Montjuïc, un hito ciudadano

La dimensión urbanística de este futuro a corto plazo ha sido muy destacada por Collboni, que ha situado precisamente el proyecto de Montjuïc como uno de los hitos de ciudad del próximo mandato. Las obras, previstas para arrancar entre marzo y junio de 2026, comportarán la transformación de los palacios feriales, la creación de 550 viviendas de protección oficial y nuevos equipamientos en el Poble Sec. “No solo buscamos una Fira más moderna, sostenible y competitiva, sino también garantizar el derecho a vivir en Barcelona”, ha asegurado el alcalde.

Ambiente en el FYFN, el evento para ‘startups’ y emprendedores del Mobile World Congress / Ferran Nadeu

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha aplaudido tanto los resultados como la incorporación del Circuit a la estructura de Fira, “que multiplicará su impacto y reforzará la proyección internacional de Catalunya”. Recordó que el país lideró el crecimiento económico europeo en 2024 y defendió que “estos grandes eventos deben traducirse en empleo de calidad”.

Desde la Cambra de Comerç, su presidente Josep Santacreu ha elogiado la “valiente apuesta por las infraestructuras” que exige el ciclo de ampliación física. “Barcelona sigue siendo un referente global en eventos de primer orden. Nuestro propósito es que la Fira deje un verdadero legado económico y social”, ha concluido.