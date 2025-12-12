Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito aeroportuario

El aeropuerto de Barcelona-El Prat supera los 4,2 millones de pasajeros en noviembre y encadena un nuevo récord antes de cerrar el año

A pocos días de completar el 2025, se mantiene la tendencia al alza mes tras mes

El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue disparado en la recta final del año, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la terminal 1.

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la terminal 1. / Ferran Nadeu / EPC

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha superado en noviembre los 4,25 millones de pasajeros y ha vuelto a batir su récord histórico para este mes, según los datos publicados este viernes por Aena. La cifra, 4.255.339 viajeros, supone un crecimiento del 5,1% respecto al mismo mes del año pasado y confirma la inercia de máximos que ya dejó entrever octubre. Con este avance, el aeropuerto supera los 53 millones de usuarios en los once primeros meses del año y establece también un récord en el acumulado anual hasta noviembre, a la espera de cerrar definitivamente el ejercicio 2025.

Del total de viajeros de noviembre, 4.246.577 fueron pasajeros comerciales (+5,2%). El volumen internacional continúa siendo el gran impulsor del tráfico, con 3.175.743 pasajeros, un 6,8% más que hace un año. Los vuelos nacionales sumaron 1.070.834 usuarios, un 0,6% más. En el conjunto del año, 53.085.452 viajeros han volado en operaciones comerciales (+4,4%), de los que 40.026.657 corresponden a rutas internacionales (+6%) y 13.058.795 a conexiones domésticas.

Actividad de carga

La actividad operativa también mantiene el ritmo creciente. En noviembre se gestionaron 26.753 vuelos, un 2,8% más que en 2024. El acumulado hasta noviembre asciende a 333.006 operaciones, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más alta registrada entre los meses de enero y noviembre.

El temporal de fuertes lluvias en Barcelona y resto de Catalunya ha provocado al menos 47 cancelaciones y dos desvíos de vuelos, además de numerosos retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat

Pasajeros consultan las pantallas en el aeropuerto de El Prat. / Elisenda Pons / EPC

La carga vuelve a destacar con un nuevo récord para un mes de noviembre. El aeropuerto de El Prat transportó 18.350 toneladas, un 21,1% más interanual. Entre enero y noviembre, el volumen asciende a 183.400 toneladas (+9,9%).

Girona y Reus suman

Los otros aeropuertos catalanes también consolidan incrementos. El Girona-Costa Brava registró 40.293 pasajeros en noviembre y alcanza 2.134.336 usuarios en el acumulado del año (+9,5%), con 26.731 operaciones hasta noviembre (+16,2%). Reus sumó 5.406 pasajeros en noviembre y acumula 1.335.975 en 2025 (+13,2%), con 22.008 movimientos (+5,1%). Sabadell gestionó 5.012 operaciones en noviembre (+4%) y suma 57.928 en 11 meses (+7,2%).

En el conjunto de la red de Aena —46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil—, noviembre cerró con 27,68 millones de pasajeros (+4,7%), 244.057 operaciones (+1,6%) y 146.297 toneladas de carga (+12,2%), según las mismas fuentes.

El comité de expertos incluye a varias empresas privadas en su investigación sobre el origen del brote de peste porcina

Relevo histórico en el Taller de Músics: Joan Manuel Tresserras sucede a Lluís Cabrera al frente del Patronato

Prisión provisional para el acusado de matar a su pareja el pasado septiembre en Riudecanyes

El abogado David Jiménez, sobre la última medida de Hacienda con Bizum: "Supone un mayor control tributario"

Las cinco empresas públicas señaladas en la operación de la UCO contra el socio de Cerdán y la "fontanera" del PSOE facturaron 2.100 millones en 2024

Si invertiste 2.000 euros en enero, hoy tienes casi 5.000: las seis gigantes del Ibex que duplican su cotización en 2025

La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, detenida de nuevo "de forma violenta"

