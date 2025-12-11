Oracle se desploma hasta un 16,5% en Wall Street y arrastra a las tecnológicas

Las acciones de Oracle, la compañía especializada en servicios de la nube fundada por Larry Ellison, se han desplomado hasta un 16,5% en la apertura de Wall Street, después de que la compañía haya presentado unos resultados del segundo trimestre fiscal "decepcionantes", elevando su previsión de gastos de capital en centros de datos e infraestructura vinculada a la IA.

En los primeros compases de la negociación en los mercados estadounidenses, y en apenas unos segundos, el gigante tecnológico borraba cerca de 100.000 millones de dólares (85.847 millones de euros) de capitalización fiscal, con sus títulos perdiendo más de un 15% de valor.

A consecuencia del desplome sufrido por la compañía, el resto de tecnológicas, vinculadas profundamente a la industria de la IA a través de tratos comerciales con Oracle, perdían también valoración. Coreware (-5,91%), Broadcom (-3,54%), Nvidia (-3,16%), AMD (-3,77%), Intel (-2,18%), Palantir (-2,43%), Alphabet (-1,57%) o Apple (-1,03%) fueron las empresas con pérdidas más destacadas.

En cuanto a los resultados de Oracle, que explican el desplome bursátil, la compañía obtuvo un beneficio neto de 6.135 millones de dólares (5.267 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, tal y como recogió 'Europa Press'. En comparación con los resultados del mismo periodo del año anterior, estos resultados arrojan un alza del 95%, según informó la compañía, que aumentó en 15.000 millones de dólares (12.877 millones de euros) su previsión de gasto de capital (CapEx) para el conjunto del año fiscal.

Por otra parte, el resultado de la compañía reflejó un impacto positivo extraordinario de 2.700 millones de dólares (2.318 millones de euros) a causa de la venta de su participación en Ampere. Esta desinversión se produjo a raíz de la creencia de que ya no resulta estratégico seguir diseñando, fabricando y utilizando sus propios chips en sus centros de datos en la nube.

"Ahora estamos comprometidos con una política de neutralidad de chips, en la que colaboramos estrechamente con todos nuestros proveedores de CPU y GPU. Por supuesto, seguiremos comprando las GPU más recientes de Nvidia, pero debemos estar preparados y ser capaces de implementar cualquier chip que nuestros clientes deseen comprar. Habrá muchos cambios en la tecnología de IA en los próximos años y debemos mantenernos ágiles para responder a ellos", indicó Larry Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle.

La cifra de negocio de la multinacional alcanzó en el trimestre los 16.058 millones de dólares (13.785 millones de euros), un 14,2% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 34% de los ingresos en la nube, hasta 7.977 millones de dólares (6.848 millones de euros), mientras que facturó un 3% menos por las ventas de software, hasta 5.877 millones de dólares (5.045 millones de euros), aunque un 7% más por hardware, con 776 millones de dólares (666 millones de euros).

En la conferencia con analistas posterior a los resultados, el director financiero principal de Oracle, Doug Kehring, confirmó que la expectativa de ingresos para el conjunto del ejercicio fiscal será de unos 67.000 millones de dólares (57.517 millones de euros). Sin embargo, Kehring advirtió que la empresa ahora prevé que el gasto de capital (CapEx), la inversión en centros de datos e infraestructura de IA, en el año fiscal 2026 "sea aproximadamente 15.000 millones de dólares superior a lo previsto después del primer trimestre".