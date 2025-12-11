El precio de la carne de cerdo registra una nueva bajada por el impacto de la peste porcina

Aunque la situación ha mejorado ligeramente esta última semana, con el brote de peste porcina africana (PPA) aparentemente controlado en la zona perimetrada en torno al primer brote, la lonja de referencia para el sector porcino Mercolleida ha optado este jueves por aplicar una nueva rebaja en el precio de la carne de cerdo y la cotización del animal de engorde ha retrocedido seis céntimos, después de que la semana pasada cayera en 20 céntimos. La carne de cochinillo o lechón se ha abaratado en dos euros el kilo y la de cerda reproductora en otros dos céntimos.

El director general del mercado leridano, Miquel Àngel Bergés, ha explicado a la salida de la reunión en que se fijan los precios semanales que si bien "la situación sigue siendo grave, ya no se está viviendo la excepcionalidad de la primera semana de afectación y la situación es un poco mejor que entonces". Así, el lunes de la semana pasada, 1 de diciembre, la lonja celebró un encuentro extraordinario en el que se aplicó una rebaja al cerdo de 10 céntimos, y tres días después, en la sesión ordinaria de los jueves, se acordó una reducción de precio de otros 10 céntimos más. Los seis céntimos aplicados ahora "vuelven a estar dentro del límite habitual de variación máxima en el caso del cerdo, que es de esos seis céntimos", ha apuntado Bergés.

Con todo, el responsable de Mercolleida ha apremiado a resolver lo antes posibles la exportación a países terceros como Japón y las Filipinas, dos mercados importantes para Catalunya. Entre otras razones, porque, además de las pérdidas que están empezando ya a detectar los ganaderos, el hecho de que mataderos y empresas cárnicas no puedan mantener sus relaciones comerciales con países de fuera de la Unión Europea les está poniendo en una tesitura difícil. Este mismo jueves, la Generalitat ha autorizado ya el primer erte de 458 empleados de una empresa de trabajo temporal que tiene contrato con un gran matadero de Osona.

Ya el miércoles el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en respuesta a tres preguntas del PP y Junts en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, admitió que uno de los objetivos ahora es "conseguir mantener los mercados abiertos para que los precios del porcino se vean lo menos afectados posible". De momento, el Reino Unido, China y Corea del Sur aceptan productos desde las zonas no afectadas por la peste y "estamos trabajando con Japón, Filipinas y el resto [entre ellos, México]" para que también den el visto bueno a dicha regionalización, ha subrayado. Planas incidió en que España "es de los países del mundo con mejor reputación y mayor nivel de sanidad animal" y el sector del porcino es "estratégico" para el país.