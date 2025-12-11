Punto Health capta 2,3 millones de euros para su plataforma de detección precoz y cuidado de la demencia

No tuvo que reflexionar mucho, cuando decidió lanzar su propio proyecto, para centrarlo en la demencia. Su abuelo la vivió en primera persona, así que era buena conocedora de como algo así altera la vida de pacientes y familiares, y, al mismo tiempo, de lo poco avanzado que está el sistema médico para ayudarles. Por eso, tras estudiar Anna Muñoz Farré ingeniería industrial en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especializarse en biomedicina y biomecánica, cursar una beca de investigación en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston (Estados Unidos), y trabajar en dos 'startups' en Londres, al zambullirse de lleno en el emprendimiento, lo hizo con Punto Health, una plataforma de detección temprana de la demencia y, también, de recursos de acompañamiento de la misma.

Esta herramienta, que tiene sede en Londres y oficina en Barcelona, acaba de cerrar una ronda de financiación de 2,7 millones de dólares (2,3 millones de euros, aproximadamente) para escalar una aplicación que han diseñado y validado clínicamente junto al Ace Alzheimer Center Barcelona, que han probado 1.500 catalanes a través de diez farmacias de Barcelona y que están testando en el Hospital del Mar de Barcelona, el Hospital General de Granollers, el North London NHS FT o el también británico NHS Oxleas FT.

De ahí que ahora el objetivo sea llegar oficialmente a mercado. El modelo de negocio principal es que el cliente sean los hospitales o las empresas de atención domiciliaria, pero también están abiertos a que un particular pague la cuota mensual para acceder a la plataforma, que tiene tanto un test de diagnóstico que, mediante inteligencia artificial (IA) puede analizar la voz del hablante y determinar si hay que abordar aquellos primeros síntomas que esté detectando un paciente y hacer seguimiento, si se confirma que detrás hay una enfermedad; así como todo un paquete de recursos (Punto Care) para tratarla. Juegos personalizados de estimulación cognitiva, pautas de ejercicio físico y nutrición, información para un familiar que tenga que lidiar con una crisis sobrevenida...

"Son enfermedades para las que actualmente no hay nada; cuesta mucho lograr un diagnóstico, pero una vez lo recibes, como tampoco hay cura, lo que te suelen dar son panfletos informativos", contextualiza Muñoz. "Hoy, las áreas de neurología de los hospitales más importantes de Barcelona, es lo que te dan", apunta. Este escenario frustra a pacientes, también a familiares (que, en muchos casos, por los niveles de estrés y ansiedad, acaban convertidos en pacientes) y a los propios clínicos. "Había un mega problema y vi que lo que se necesitaba era una plataforma integral que ayudara desde el principio, porque sinó también estaríamos ofreciendo algo fragmentado", se explica.

Planes para Barcelona

La pusieron a rodar, ella y Jack Eckersley, su cofundador, con una ronda de inversión inicial de 840.000 euros, y ahora acaban de cerrar esta segunda operación de 2,3 millones de euros con fondos de inversión como Shilling VC y Plus Partners principalmente, pero también con Exceptional Ventures, ABAC, Heartfelt y Fondo Bolsa Social.

"El deterioro cognitivo y la demencia se encuentran entre los mayores retos sanitarios de nuestro tiempo", justifica Oriol Juncosa, socio fundador de Plus Partners. "La innovación en este ámbito lleva demasiado tiempo estancada", coincide Tomás Güida, director de inversiones de ShillingVC.

Además de acelerar la llegada a mercado, el dinero servirá para reforzar la presencia en Barcelona. La ambición es que esta delegación sea la que concentre al equipo de ciencia de datos y de inteligencia artificial (IA), mientras que la parte de ingeniería y desarrollo de la 'app' se quede en Londres. "El 80% de nuestras operaciones están en Catalunya, ahora mismo, y el foco será allí en los próximos meses", afirma Muñoz. "Hay una razón estratégica", asevera, para descartar que todo se resuma al vínculo emocional que tiene con la ciudad como barcelonesa de nacimiento. "El ACE, el Hospital de Sant Pau y la Fundació Pasqual Maragall han montado el HUB Alzheimer BCN, por ejemplo, es súper clave estar aquí", resuelve.