Peste porcina africana, en directo | Última hora: El Govern prevé que el precio del cerdo siga bajando
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
Unió de Pagesos anuncia una tractorada el próximo 29 de diciembre
La organización agraria Unió de Pagesos ha anunciado una protesta el próximo 29 de diciembre. En concreto una tractorada en el Eix Transversal, con puntos de concentración en Riudellots de la Selva, Vic, Manresa, Cervera y Lleida. El objetivo de la protesta es reclamar "una gestión contundente de la fauna cinegética y un trato igualitario para todos los sectores ganaderos".
Existen 93 puntos de control en 91 municipios para evitar la salida de jabalís a otras zonas
En una primera fase de respuesta al brote de peste porcina, se blindó el acceso al medio natural en 91 municipios, tanto en la zona cero -en un radio de seis kilómetros- como en un segundo radio de menos riesgo -de 20 kilómetros-, con 93 puntos de control, para evitar la expansión de la peste porcina. Además, también se han establecido barreras físicas y químicas para evitar que los jabalís infectados abandonen la zona. La tasa de mortalidad de los jabalís infectados es del 100%.
Casi 300 agentes de media mantienen cada día acordonada la zona cero del brote de peste porcina
La media diaria de efectivos desplegados para el control de accesos a la zona cero del virus de la peste porcina en Bellaterra ha sido de unos 290 agentes, con un techo de 460. En la primera fase del dispositivo, se rastrearon 450 cuadrículas de nueve hectáreas cada una, para localizar cadáveres de jabalís, tanto a pie como mediante drones nocturnos con cámara térmica, lo que permitió hacer una prospección de 4.000 hectáreas. Las imágenes de los drones han sido básicas para poder detectar también el movimiento de los jabalís vivos y localizar 79 pasos de fauna que era imprescindible cerrar para evitar que se expandiera el brote más allá de la zona de riesgo.
Junt, PP, Vox y CUP instan a exigir responsabilidades si el brote de peste se originó en el laboratorio IRTA-CReSA
Junts, PPC, Vox y CUP exigirán "responsabilidades" si se confirma la hipótesis de que el brote de peste porcina africana (PPA) salió del laboratorio del IRTA-CReSA. Así lo han expresado este jueves durante la comparecencia en el Parlament del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y de la de Interior, Núria Parlon, para explicar la gestión de la crisis sanitaria. Los cuatro grupos criticaron que Ordeig dijera inicialmente que el origen del brote era el embutido de un bocadillo y le exigieron "transparencia" en los resultados de la auditoría de bioseguridad que hay en marcha y cuyos resultados se conocerán la semana que viene.
Ordeig reconoce que es lógico que los precios del cerdo bajen y que la prioridad es evitar despidos en el sector
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha propuesto la celebración de una reunión próxima con los representantes de los partidos de la oposición sobre el plan de caza que se pueda poner en marcha en el futuro para reducir la población de jabalís en Catalunya. Ordeig, que mañana visitará la lonja de Mercolleida, admite que es normal que el precio del cerdo tienda a bajar, por lo que es prioritario evitar que se puedan registrar despidos. Para Ordeig, uno de los elementos importantes de la investigación será la secuenciación del virus de los animales muertos y compararlos con los virus bajo control de los laboratorios investigados. El conseller ha vuelto a reconocer el trabajo de los profesionales que han participado en el control de la zona cero del brote. Finaliza la comparecencia de los consellers ante la comisión de Agricultura del Parlament.
Planas ve importante mantener abiertos mercados para evitar impacto en el precio del cerdo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve importante mantener abiertos los mercados exteriores a la entrada de productos del cerdo para que impacten lo menos posible en el precio de estos alimentos tras los focos de Peste Porcina Africana detectados en jabalís. En respuesta a tres preguntas que le han hecho el PP y Junts en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en torno a este asunto, el ministro ha admitido que uno de los objetivos ahora es "conseguir mantener los mercados abiertos para que los precios del porcino se vean lo menos afectados posibles". De momento, el Reino Unido, China y Corea del Sur aceptan productos desde las zonas no afectadas por la peste y "estamos trabajando con Japón, Filipinas y el resto" para que también den el visto bueno a dicha regionalización, ha subrayado. Ha incidido en que España "es de los países del mundo con mejor reputación y mayor nivel de sanidad animal" y el sector del porcino es "estratégico" para el país.
Hallados tres jabalís muertos en una misma tarde en el Vallès en plena alerta por la peste porcina
Tres jabalís muertos han encendido este miércoles las alarmas sanitarias en el Vallès, ya que la aparición de animales fallecidos se considera un indicador clave en la vigilancia de la peste porcina africana. La enfermedad no afecta a las personas, pero representa un riesgo elevado para el sector porcino catalán, uno de los más importantes del país. Más información, aquí.
Ordeig reitera que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el origen del brote de peste porcina
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que todavía no se conoce el origen del brote. Ha asegurado que el comité científico no tiene nada que ver con el laboratorio Cresa y que trabajarán con independencia para determinar el origen del brote y que no se puede descartar en estos momentos ninguna hipótesis. El plan de auditoría prevé un análisis exhaustivo de las posibles causas, pero Ordeig ha reiterado la necesidad de prudencia hasta el informe previsto para la semana próxima. Según datos de Ordeig, en los últimos 10 años, la cabaña de cerdos en Catalunya ha pasado solo de 10,4 millones de animales a 10,9. El Gobierno chino establece una restricción de exportaciones de dos meses de la zona afectada hasta que no se detecte ningún caso. A nivel estatal esa restricción internacional en general a todos los países es de un año. Ordeig ha puntualizado que las ayudas al sector estarán vinculadas al mantenimiento de los empleos.
Ordeig: "Hay cosas que hoy todavía no sabemos"
Sobre el origen del brote de peste porcina, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reconocido que hay cosas sobre el origen del brote que todavía no se conocen. Ordeig ha dicho que está abierto a cualquier propuesta para minimizar los efectos del brote. "No es el momento de críticas", ha dicho Ordeig. En su opinión, es el momento de aportar soluciones para evitar que el impacto de esta enfermedad porcina pueda afectar a las granjas de cerdos. Ordeig ha agradecido en el acto la presencia de responsables de la federación catalana de caza y ha asegurado que el Govern entiende que la caza forma parte de la solución "pero no de cualquier manera". Ordeig se ha comprometido a "dar la cara" ante la opinión publica y ha destacado la coordinación de 15 cuerpos de seguridad en los primeros momentos para acordonar la zona cero del virus. Ordeig ha reconocido, no obstante, que el riesgo cero de expansión del virus no existe.
El Govern prevé intensificar la caza con silenciador para luchar contra la peste porcina
Un total de 2.620 efectivos de distintos cuerpos han intervenido hasta ahora para contener el foco de peste porcina africana detectado en Barcelona, en un dispositivo que afronta ya un segunda fase en la que el Govern prevé intensificar las capturas de jabalís con armas de fuego con silenciador en el radio de bajo riesgo. Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido este miércoles en el Parlament junto al titular de Agricultura, Òscar Ordeig, para dar explicaciones sobre el dispositivo establecido por la Generalitat para evitar la expansión del foco de peste porcina africana detectado en el área de Collserola, donde han dado positivo 13 jabalís localizados muertos.
