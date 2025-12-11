Derechos laborales
Rafael Serrano, abogado, sobre la paga extra de navidad: "La ley dice que todos los trabajadores tienen derecho a una paga extra este mes"
El experto cuenta que hay jefes que intentan evitar dar este sueldo a empleados sin papeles que lo reclaman
Rafael Serrano, abogado, explica cómo demostrar que tienes un familiar a cargo para poder traerlo a España: "Si no lo acreditas bien, pueden denegarte la solicitud"
Rafael Serrano: "Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo"
Cristina Sebastián
Acabamos de entrar en el mes de diciembre y muchos trabajadores esperan la ansiada paga extra de Navidad.
El abogado Rafael Serrano ha compartido un vídeo en Tiktok donde explica qué empleados son los que tienen derecho a recibir este pago extra.
Igualdad de derechos
"La ley dice que todos los trabajadores tienen derecho a una paga extra este mes", comienza diciendo el experto.
Se respalda en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para asegurar que, “aunque un trabajador esté en una situación irregular, tiene los mismos derechos que los españoles”.
Los jefes se hacen los locos
Serrano advierte de que, en muchos casos, "los jefes se hacen los locos" y les dicen a sus empleados que, al no tener papeles, no pueden acceder a la paga extra.
Ante esta situación el abogado recomienda coger “el móvil, y delante de tu jefe busca en Google si los trabajadores sin papeles tienen derechos laborales en España. Te vendrá la respuesta de que sí”.
Mínimo de 1.184 euros
El experto recuerda que, en el caso de una empleada del hogar que lleve mínimo seis meses trabajando en España, la paga extra debe ser de un mínimo de 1.184 euros.
Además, Serrano añade que la paga extra también será de mínimo esa cantidad para todos los trabajadores que lleven al menos un año trabajando.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que un trabajador puede tener la paga extra prorrateada mensualmente en su sueldo.
