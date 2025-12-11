Iryo fija el corredor Barcelona-València como su próxima expansión estratégica y reivindica su puntualidad

Iryo está satisfecho con su viaje por el sistema de alta velocidad español. Su nuevo consejero delegado, Fabrizio Favara (regresó a la compañía en abril), situó este jueves como prioridad de la compañía prestar servicio en el corredor Barcelona-València, un movimiento previsto para 2028, siempre que se complete infraestructura y se lleven a cabo los trámites necesarios. “Nuestro tren ya está listo. Cuando la parte administrativa esté cerrada, podremos empezar”, ha afirmado en un debate celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Favara ha anunciado también que Iryo incorporará tres trenes adicionales en la segunda mitad de 2026, lo que les permitirá crecer en frecuencias y pasar de las 30 actuales a 32, con una inversión cercana a los 100 millones. “La liberalización ha dado al viajero el derecho a elegir, y ahora la competencia no solo es precio: es calidad, es puntualidad”, defendió. Con su criterio de retrasos inferiores a cinco minutos, Iryo registra un 87% de puntualidad, que se eleva al 97% cuando solo depende de su operativa interna, es decir, que gracias a contar con material móvil tan nuevo, solo sufren demoras por causas propias en un 3% de sus viajes.

Sin avances en el país galo

El secretario de Mobilitat i Infraestructures de la Conselleria de Territori, Manel Nadal, que le ha precedido en el uso de la palabra, le había reclamado unos minutos antes que asumieran nuevos servicios, no solo el de Barcelona-València sino también hacia Francia. Ha recordado que la alta velocidad "ha dejado de ser un servicio para privilegiados" y que la liberalización ha permitido multiplicar la demanda y los ingresos del gestor de infraestructuras, Adif, que cobra el cánon a las tres empresas que prestan servicios de alta velocidad: Renfe, Iryo y Ouigo.

El secretario de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, interviene en el acto del Círculo Ecuestre. / Círculo Ecuestre

Ha insistido en que la dinámica entre las capitales catalana y española debe extenderse a otros corredores. Además, ha alertado de que los cuellos de botella en Francia, con vulnerabilidades recurrentes en su red y procesos burocráticos en el país galo para decidir el trazado que se perpetúan durante lustros, dificultan que la interconexión europea sea una realidad. “Es un problema eterno que no se desencalla", se ha quejado.

700 millones de validaciones de TMB

Además de Favara, han participado en el debate sobre el papel de las empresas en la movilidad sostenible el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, que justamente se ha pasado años gestionando esos retrasos en la infraestructura desde sus cargos anteriores en Territori i el Ministerio de Transportes. También lo ha hecho el presidente de Moventia, Josep Maria Martí, y el director general de MSC Cruceros, Fernando Pacheco.

Los participantes en el debate sobre el papel de las empresas en la movilidad sostenible escuchan la intervención del secretario de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. / Círculo Ecuestre

Todos han coincidido en que las necesidades de la ciudadanía pasan por más oferta y que esta, a ser posible, se preste con criterios sostenibles. De hecho, Flores ha subrayado que, si las previsiones se mantienen, TMB superará los 700 millones de validaciones este año. “La demanda seguirá creciendo y habrá que acompañarla con más oferta, más flota y más financiación”, indicó. También ha insistido en que la calidad y la fiabilidad del servicio serán determinantes para competir con el vehículo privado y convencer al usuario no solo por argumentos ambientales, sino por comodidad y tiempo ganado.

Moventia pide contratos más largos

Josep Maria Martí se ha sumado a la descripción de una movilidad del área metropolitana que vive un crecimiento sostenido que tensiona a las empresas del sector. En la última década, el grupo que dirige ha visto incrementarse un 60% sus pasajeros y ha alertado de que, si la tendencia continúa, el autobús interurbano seguirá siendo esencial para absorber el incremento, especialmente en las segundas y terceras coronas para lo que ha reclamado a la Administración contratos más largos para poder renovar flotas. “Las costuras están al límite. Estamos dispuestos a asumir el reto, pero necesitamos marcos estables”, ha lanzado.

Desde MSC Cruceros, su director general ha aplaudido los avances en intermodalidad y ha insistido en que más de la mitad de los cruceristas de Barcelona llegan por vía aérea y que una red ferroviaria consolidada permitiría diversificar accesos y reducir emisiones. Pacheco ha relatado sus avances en sostenibilidad —nuevos motores, combustibles alternativos, barcos capaces de operar con energía en puerto y sistemas de desalación propios— y ha pedido que las ciudades y los operadores mantengan el ritmo inversor para cumplir los objetivos ambientales de 2050 de cero emisiones.