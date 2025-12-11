Métodos de pago digital
Hacienda aumenta el control fiscal sobre los usuarios que empleen métodos de pago digital
Entre las medidas, se destaca el seguimiento de los titulares de tarjetas de crédito con gastos superiores a los 25.000 euros, a través de informes anuales proporcionados por los bancos
Hacienda te podría investigar si tienes estos comportamientos "extraños", según un extrabajador de la Agencia Tributaria
Una de las medidas fiscales que el Ejecutivo se habría planteado llevar a cabo de cara al nuevo año afecta a las bancas electrónicas, en concreto, a los sistemas de pago digital como Bizum. La normativa obliga a los bancos a informar mensualmente acerca de los cobros digitales que perciban sus clientes, a diferencia de la comunicación anual que se establecía anteriormente con Hacienda.
En este sentido, las autoridades han comunicado un mayor control de movimientos bancarios para los titulares de tarjetas de crédito. Con todo ello, las entidades deberán presentar resúmenes anuales sobre los gastos de contribuyentes que superen los 25.000 euros, realizados con dicha tarjeta.
Las herramientas digitales, el método de pago más popular
La encuesta Payments and Open Banking ha desvelado algunos datos interesantes acerca del reciente uso de los métodos de pago digitales. A nivel general, las cifras nos confirman que en 2024 aproximadamente un 79% de los consumidores prefirió realizar pagos a través de métodos alternativos digitales, frente al 51% del año 2018.
En cuantos a las preferencias por los métodos de pago, el estudio analiza los cinco principales que emplean los españoles:
- En primer lugar, se sitúa la tarjeta de débito, que representaría un 43% de la totalidad
- La segunda opción mejor valorada sería la tarjeta de crédito, con un 24% del total
- Por debajo, y con cifras similares, se encuentra el efectivo, que presenta un 21% de los métodos de pago
- Los wallets y aplicaciones se convierten en el cuarto método de pago, con un 12%
- La última opción sería el resto de herramientas de pago, que actualmente representa menos del 1% del total
A nivel general, los datos nos confirman un liderazgo absoluto de la tarjeta de débito. En concreto, desde el año 2022 hasta 2024, los porcentajes de usuarios entre tarjetas de débito y efectivo se habrían invertido. Por ello, mientras que en 2022 el pago metálico representaba el 44% frente a un 27% de las tarjetas de débito, en 2024 el primero se desplomó hasta el 21% y el segundo ascendió al 43%.
La creciente popularidad de las apps móviles
El estudio también nos muestra una tendencia en aumento: las aplicaciones móviles para realizar pagos. Dentro de estas apps, encontramos un mercado de apps equilibrado y una amplia gama de soluciones, donde se incluyen los apps xPay con un 42% del total de usuarios (el 26% usan PayPal y un 16% optan por Apple Pay o Google Pay).
Por otro lado, el 25% de usuarios preferiría usar las apps de bancos tradicionales, y un poco por debajo se situarían las apps locales o desarrolladas por organismos no bancarios, con un 23% del total. Además, se confirma que los españoles, a la hora de descargar estas aplicaciones, suelen valorar el acceso a descuentos y ofertas especiales como la primera opción.
Junto a ello, también serían muy populares los productos de ahorro y pensiones, sobre todo en cuanto a la planificación financiera a medio y largo plazo; e incluso la agregación de cuentas, como un método para simplificar el acceso por parte de los usuarios.
