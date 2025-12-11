La Generalitat autoriza el primer erte derivado de la peste porcina, con 458 trabajadores de un matadero de Osona afectados

La Conselleria d'Empresa i Treball ha autorizado la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (erte) presentado por la empresa de trabajo temporal (ETT) Gctplus y que afecta a 458 empleados, que hasta ahora tenían un contrato de prestación de servicio en un macromatadero de Osona. La Administración ha considerado justificada la causa objetiva de fuerza mayor planteada por la empresa, que no es otra que la detección de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya. Así, el expediente tira adelante pese a que por ahora el virus solamente ha afectado a fauna salvaje y no se ha trasladado a ninguna granja. De hecho, los animales que se encuentran en las 55 explotaciones de porcino afectadas por las medidas de restricción adoptadas para contener el brote van a ser comercializados con normalidad, una vez se certifique (como ha pasado en los tests hechos hasta el momento) que están libres de la enfermedad.

El matadero de Le Porc Gourmet, ubicado en Santa Eugènia de Berga y propiedad de la cárnica Grupo Jorge, comunicó el ajuste a los pocos días de conocerse la presencia de la PPA en Catalunya. Según pudo confirmar ya entonces EL PERIÓDICO de fuentes de la compañía, unos 300 empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo y la empresa aducía las primeras afectaciones derivadas del veto a las exportaciones a terceros países fuera de la Unión Europea.

Reconversión necesaria

El problema, han explicado fuentes del sector, "es que hay mataderos e industrias cárnicas que se han especializado en partes muy específicas del animal que solo son exportables y ahora, con el cierre de fronteras fuera de la Unión Europea, se han encontrado con que han de afrontar una reconversión y lo han de realizar de manera rápida", ha aclarado a este diario Rossend Saltiveri, responsable del Porcino en el sindicato Unió de Pagesos (UP).

A eso se suma el problema de que China, uno de los grandes importadores de carne de cerdo catalana, ha aplicado la regionalización a las operaciones que realiza con España tomando como referencia la provincia. Son unos 400 millones de euros anuales. Y eso afecta, en esta crisis declarada en Cerdanyola del Vallès, a todas las comarcas de Barcelona, incluida, por tanto, a Osona. Allí se ha desplegado durante las últimas décadas una economía a escala hiperespecializada en la matanza de animales, especialmente cerdos. Los gigantes de la carne, así como granjas pequeñas y medianas, llevan sus animales a sacrificar en alguno de los macromataderos que se han ido montando en la Catalunya Central.