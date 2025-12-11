El consejo de Indra ve "coherente" la fusión con Escribano (EM&E) y la operación se negociará tras la presentación de las auditorías

Indra está un paso más cerca de ejecutar la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía familiar del presidente de la tecnológica Ángel Escribano y su hermano Javier, también consejero de Indra. Este miércoles, el consejo de la empresa participada por el Estado acordó por unanimidad que la operación es "coherente con la estrategia" de la compañía tras considerar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos contratrados Renaissance y Oliver Wyman y de la comisión 'ad hoc' formada por los vocales independientes, Belén Amatriain, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña, según informó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La aprobación de este acuerdo, sin embargo, no supone ni anticipa la aprobación de la fusión de estas compañías llamadas a liderar el sector de la defensa en España. Entre ambas compañías han accedido a cerca de 8.000 millones de préstamos preconcedidos del Ministerio de Industria, a través de de los Programas Especiales de Modernización (PEM), para modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas. El último consejo de administración de Indra acordó que el canje de fusión después de que se conozcan las auditorías de las cuentas anuales de Indra y EM&E, alrededor de febrero, lo que retrasará la negociación de la operación hasta el segundo trimestre de 2026.

El documento aprobado este miércoles tampoco fija de antemano la fórmula que pudiera adoptarse ni sus posibles condiciones económicas, que aún no han sido evaluadas por el consejo de administración. Tras este paso, la compañía y sus distintos equipos y órganos de gobierno seguirán analizando el resto de aspectos relevantes de la potencial operación, según recoge el comunicado.

EM&E controla un 14,3% del capital de Indra y es su segundo mayor accionista, solo por detrás del Estado, que posee alrededor del 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Javier Escribano, por su parte, forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E. Indra ha reconocido "conflicto de interés" y por eso su consejo de administración decidió a comienzos del pasado julio una comisión integrada por vocales independientes para supervisar "el cumplimiento de las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés" ante la potencial fusión con EM&E.

Los hermanos no asisten a las reuniones

Por este motivo, la eventual operación está siendo liderada por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, mientras que tanto Ángel como Javier Escribano se están apartando de todas las deliberaciones y conversaciones del consejo de administración relacionadas con este posible movimiento corporativo. Este miércoles, de hecho, no estuvieron en la reunión del órgano de gobierno de la cotizada.

La posible fusión con EM&E permitiría a Indra integrar en su perímetro una compañía especializada en armamento, un ámbito en el que el grupo ya ha mostrado interés y para el que ha puesto en marcha una nueva división, denominada Weapons & Ammunitions.

EM&E fabrica, entre otros productos, torretas para carros de combate y vehículos blindados. En este último segmento participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (filial de General Dynamics) a través de Tess Defence, ahora integrada como filial de Indra y adjudicataria de los programas para el Ejército español del vehículo 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), cada uno de ellos valorado en torno a 2.000 millones de euros.

De hecho, a comienzos de mayo, De los Mozos ya señaló que una eventual fusión con EM&E supondría un “valor añadido” para Indra dentro de su estrategia de convertirse en la empresa tractora del sector de la defensa en España.