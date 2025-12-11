CaixaBank, "atenta" a las oportunidades de mercado

"Todo es susceptible de mejora". Así ha respondido Jaume Masana, director general de negocio de CaixaBank, a la primera pregunta que le ha planteado Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO, en que le preguntaba qué retos tiene por delante CaixaBank desde su condición de primera entidad de España en banca de particulares. "Pensamos crecer más, creemos que tenemos capacidades en algunos segmentos", ha insistido el 'número 3' de CaixaBank, que ha asegurado que siguen "atentos" a las oportunidades que pueda dar el mercado.

Masana ha querido recordar que la entidad catalana con sede social en Valencia es un banco "de 'retail'" y que el negocio bancario tradicional sigue siendo la base de sus resultados, junto con el segmento de los seguros. "Tenemos que invertir en conseguir muchos clientes, con los que ganamos un pequeño margen". Entre los nuevos ámbitos donde existe posibilidad de crecimiento, el directivo ha citado el del 'wealth management' o banca privada.

Uno de los secretos del modelo de CaixaBank, ha expuesto Masana, pasa por el aprovechamiento de su escala para poder segmentar sus clientes y ofrecer productos en función de su perfil. "Nuestro tamaño y esta posibilidad nos están dando buenos resultados", ha afirmado el financiero catalán.

Respecto a los medios para atender a esos millones de clientes, Masana ha admitido que el reto pasa por adaptarse, aunque con un matiz. "Nos gustan los clientes omnicanal porque tienes más margen", ha dicho. Aun así, ha recordado que "los clientes más digitales lo son al 99%, porque siempre hay un día que necesitas algo físico". En este sentido, el directivo ha querido hacer un matiz: "Estamos creciendo mucho, pero nuestra meta no es hacer clientes, sino ser su banco principal".

Durante su intervención, y a preguntas de la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, Masana también ha respondido qué papel cree que puede jugar la inteligencia artificial en el sector financiero. En su opinión, pasará a ser "una 'commodity'", un bien que ofrecerá el conjunto de la competencia. Sí ha admitido que esta disrupción va a hacer "más eficiente" a CaixaBank.

