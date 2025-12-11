Ni España ni Francia ni Alemania: estos son los países de Europa que más impulsan las criptomonedas

Un informe global realizado por Bybit sobre adopción de criptomonedas revela que la influencia en la economía digital europea no está ligada al tamaño del PIB, sino a la rapidez regulatoria.

Mientras que las grandes economías como Alemania y Francia avanzan de forma cautelosa, pequeños estados de Europa del Este y Occidental han capitalizado la agilidad para convertirse en líderes mundiales, atrayendo capital e infraestructura a la región.

El World Crypto Rankings 2025 clasifica a los países según cuatro pilares: penetración de usuarios, uso transaccional, preparación institucional y penetración cultural. El análisis confirma que Lituania, Irlanda y Estonia se han convertido en las economías digitales más ágiles para impulsar la adopción de criptoactivos en el continente.

Lituania, la puerta de entrada a MiCA

El caso más sorprendente es el de Lituania, que ocupa el tercer lugar a nivel mundial, solo por detrás de gigantes globales como Singapur y Estados Unidos.

Lituania ha posicionado su marco legal y su sistema de licencias como la principal puerta de entrada a la Unión Europea bajo la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Su desempeño, impulsado por una alta preparación institucional, se debe a una normativa prospectiva y a un sistema financiero abierto que atrae a empresas de fintech (tecnología financiera) y exchanges (plataforma digital de compra-venta de criptomonedas) que operan en mercados mucho mayores que el lituano.

En esta "liga ágil" europea también destaca Irlanda, que se ubica en el sexto puesto mundial, y Estonia, que se coloca en la duodécima posición.

Irlanda, por su parte, se ha consolidado como un centro europeo de tecnología y fintech, mientras que Estonia capitaliza su avanzada gobernanza digital y su adopción temprana de la tecnología blockchain. Estos países demuestran que la agilidad regulatoria puede superar la escala económica y poblacional.

Europa Occidental, la longevidad frente al riesgo

En contraste, la región de Europa Occidental (que incluye a España) se caracteriza por integrar las criptomonedas en los sistemas financieros establecidos, priorizando la longevidad sobre el hype especulativo.

Imagen de archivo representando el concepto de criptomonedas y tokenización / Archivo

El informe destaca que las principales economías de la zona permanecen relativamente aversas al riesgo frente a la innovación cripto, lo que explica su ritmo más lento de adopción minorista e institucional. Alemania se sitúa en el puesto 19 global, y Francia en el 22, mientras que España se encuentra en el puesto 24.

Dentro de Europa Occidental, Suiza se distingue como la excepción. Ocupa el cuarto lugar global y se considera el país más completo estructuralmente de la región. Su liderazgo se basa en una infraestructura de élite, la máxima penetración cultural (la más alta del mundo) y una regulación clara e independiente que ha atraído la confianza institucional.

Los Países Bajos (8º global) también sobresalen por su excepcional curiosidad pública y su fuerte uso transaccional,.

El futuro de España

Para España, aunque su posición general (24ª) no refleja un liderazgo inmediato, el país muestra fortalezas significativas en áreas clave, como los inversores minoristas más jóvenes. El análisis subraya que España tiene una notable participación universitaria en el ecosistema cripto, situándose como la cuarta a nivel mundial.

Esto indica un fuerte ecosistema de talento, investigación y educación que servirá como base para el crecimiento futuro, aunque no exento de regulación.

El panorama europeo se definirá por la implementación total del marco MiCA en 2026. Esta consolidación regulatoria obligará a los países a tomar una decisión estratégica: o integrar plenamente las criptomonedas en el sistema formal para atraer capital e innovación, o restringir su uso, lo que empujaría la actividad hacia canales no regulados y no gobernados,.

La decisión de avanzar hacia una integración más equilibrada permitirá a España y a otras grandes economías aprovechar la infraestructura regulatoria de la UE, compitiendo con los hubs ágiles ya establecidos como Lituania e Irlanda.

El informe concluye que, ante una tecnología imparable, la única elección que queda a los gobiernos es si quieren ser arquitectos o marginados del futuro financiero.