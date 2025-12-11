Bruselas abre la puerta a más fusiones bancarias para reforzar la integración europea

La Unión Europea ha comenzado a preparar el terreno para un nuevo impulso a las fusiones bancarias transfronterizas. Así lo dejado claro Alexandra Jour-Schroeder, directora general de Estabilidad Financiera (DG FISMA), en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica que ha tenido lugar hoy en El Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, al advertir que, pese a la solidez actual del sector, el sistema financiero europeo sigue siendo “demasiado fragmentado” para afrontar los retos de la próxima década.

Según la responsable comunitaria, los bancos europeos se encuentran hoy en una posición robusta, con niveles de capital elevados, liquidez holgada y una morosidad reducida al 1,8%. La rentabilidad también ha mejorado y el mercado ha empezado a reconocer este avance mediante valoraciones más altas. Sin embargo, Bruselas considera que esta evolución positiva no es suficiente. El continente, afirmó, necesita entidades “con mayor escala y capaces de operar a través de fronteras” si quiere financiar proyectos industriales estratégicos y competir frente a los gigantes globales y los nuevos actores digitales.

Hacia un mercado bancario único

La Comisión constata que Europa continúa lejos de un verdadero mercado bancario único. En comparación con sus rivales internacionales, las entidades siguen siendo más pequeñas, menos rentables y con costes de capital más altos, lo que acaba encareciendo la financiación para empresas y consumidores. “El momento ha llegado para evaluar a fondo la competitividad del sector y avanzar en su integración”, anunció. Bruselas ya ha iniciado consultas con el sector y prevé presentar sus conclusiones en 2026.

El diagnóstico comunitario coincide con un momento de fuerte transformación tecnológica. La irrupción de fintech, neobancos y nuevos sistemas de pago está acelerando la competencia y obligando a las entidades tradicionales a invertir ingentes recursos en digitalización, ciberseguridad y resiliencia operativa. Para Jour-Schroeder, la respuesta no puede ser otra que ganar tamaño: solo bancos suficientemente grandes podrán absorber estos costes y competir en un mercado cada vez más globalizado.

Creación de una caja de ahorro

El respaldo a las fusiones encaja con el otro gran frente abierto por la Comisión, que es la creación de una auténtica unión del ahorro y la inversión (SIU, por sus siglas en inglés). Bruselas quiere movilizar capital europeo para financiar la transición verde, la digitalización y la defensa, y para ello necesita instituciones con músculo suficiente para canalizar recursos a largo plazo. El organismo ha lanzado iniciativas como cuentas paneuropeas de ahorro-inversión, una estrategia de educación financiera y un paquete para reforzar los sistemas de pensiones complementarias, todo con un objetivo común: convertir al ciudadano en inversor y aumentar la disponibilidad de capital estable.

A esta agenda se suma la reciente propuesta de integración de los mercados de capitales, presentada la semana pasada, que pretende eliminar barreras regulatorias, revitalizar la titulización y reforzar la supervisión europea. La Comisión aspira a un mercado financiero más homogéneo, donde la financiación pueda fluir sin fricciones y donde las entidades puedan operar sin las limitaciones actuales.

Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, ha ha tenido lugar este jueves, en el Palau de Congressos de Catalunya, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.