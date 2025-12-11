Banc Sabadell y el reto del día después

Carlos Ventura, número 3 del Banc Sabadell, llevaba unos minutos de charla sobre el escenario cuando algunas cabezas entre el público se giraron y se generó un leve cuchicheo: estaba entrando en la sala Peio Belausteguigoitia, directivo del BBVA, en lo que fue la prueba que la gran opa financiera, saldada en fracaso hace casi dos meses, sigue bien presente para los ejecutivos del sector.

El director general de negocio de la entidad catalana respondió a preguntas de Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, y hubo de afrontar justamente ésa: cómo reenfoca el Sabadell su actividad después de un año y medio centrado en una opa que supuso una amenaza existencial. "En el último año y medio hemos prestado mucha atención justamente a estar en plena forma cuando acabara esto", ha explicado Ventura.

El ejecutivo ha querido recordar que este verano el Sabadell presentó un plan de negocio que le tiene que acompañar hasta 2027 y con el que el banco quiere saltar del 14 al 16% de rentabilidad. "Todos los planes se parecen mucho, y éste está muy basado en el negocio y en la capacidad de detectar oportunidades y aprovecharlas", ha explicado Ventura.

El adiós a TSB

Ventura ha explicado también la venta de TSB, la filial británica del Sabadell, que fue clave para disparar la remuneración ofrecida a los accionistas y para poner dificultades al BBVA en su opa. "No nos arrepentimos", ha asegurado. "Lo hubiésemos hecho igual sin opa".

Respecto a las posibilidades del sector en los próximos meses, Ventura ha exhibido optimismo señalando a la situación macroeconómica: "Hay una combinación de que los tipos permiten negocio, hay crecimiento y el riesgo de mora es muy bajo", ha resumido. "Eso genera interés de muchos inversores en los bancos", ha añadido.

En una jornada en que también se ha hablado de los neobancos y su fuerte irrupción en el mercado, Ventura también ha abordado cómo ve la banca tradicional esta competencia: "Son entidades de nicho, que te inspiran y te fuerzan. Estamos corriendo mucho, y ellos también", ha dicho. En este sentido ha recordado que en 2019 los españoles tenían 1,2 bancos por persona, cifra que subió a 1,6 en 2021 y que ya roza ahora los 1,9 bancos por persona. En este sentido, ha apuntado que existe una batalla creciente "entre el banco principal y el otro".

El periodista Martí Saballs ha querido preguntar a Ventura si el Sabadell seguirá en solitario dentro de un año. Y el directivo del banco vallesano ha evitado dar respuestas taxativas: "En un año nuestra intención es seguir teniendo una personalidad, un estilo propio; cada uno tiene el suyo, y el nuestro es el de la relación a largo plazo y crecer con nuestros clientes".

