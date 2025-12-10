Empresas de tecnología avanzada
La 'startup' de ciberseguridad Zynap crece más de lo previsto y cierra una segunda ronda de 6 millones de euros en menos de un año
La empresa anticipa su expansión internacional hacia Estados Unidos, países europeos más allá de España y Latinoamérica
Las TIC y la electrónica ya suponen la principal oportunidad de negocio exterior para la empresa catalana
Se pusieron oficialmente en marcha en enero, pero ya llevan casi 12 millones de euros captados del capital riesgo, un volumen poco habitual para una primera operación de financiación. Fueron 5,7 millones de euros los que inyectaron los fondos Kibo Ventures y KFund, junto a otros inversores como Pedro Castillo o Gopi Vaddi, para colaborar en el arranque de Zynap, y son otros 6 millones de euros los que aportan ahora las mismas dos firmas, visto que esta 'startup' catalana ha logrado sus objetivos mucho antes de lo previsto y que está lista para empezar a pensar, entre otras cosas, en su internacionalización.
Zynap es una empresa de ciberseguridad que se ha apoyado en la inteligencia artificial (IA) para desarrollar una plataforma que ayuda a las empresas a protegerse preventivamente, más que reactivamente. Su herramienta se actualiza y aprende en función de como van evolucionando los ciberataques. "En la era de la IA, ya no basta con ser el más rápido", resume el cofundador y consejero delegado de esta empresa con sede en Barcelona, Daniel Solis. "La ciberseguridad puramente reactiva debe dar paso a un modelo más preventivo, capaz de anticiparse a los ataques para superar a la industria del cibercrimen", agrega.
La premisa es que este cibercrimen es cada vez más recurrente, que sus técnicas evolucionan cada vez más rápido y que cada vez es más frecuente el uso de la IA para automatizar sus campañas. De ahí, probablemente, que su solución haya tenido tan buena acogida.
En este primer año –cuentan desde Zynap– la plataforma se ha probado con clientes muy grandes "y de primer nivel" que han confirmado lo mucho que el mercado necesita "herramientas de nueva generación para la ciberseguridad preventiva". "La aocogida que la plataforma está teniendo en el mercado muestra que este enfoque es necesario", remacha Solis.
Planes a corto plazo
De este modo, los 6 millones de euros recién captados irán destinados a la siguiente fase de desarrollo del producto, a ampliar la plantilla (son, actualmente, unos 40 profesionales entre ingenieros, investigadores y comerciales) y a aumentar la base de grandes corporaciones y proveedores de servicios de ciberseguridad con los que trabajan, al tiempo que comienzan a trazar su estrategia de expansión internacional hacia Estados Unidos, países europeos fuera de España, y Latinoamérica. En paralelo la compañía mantiene el plan previsto de cerrar una ronda de financiación más abultada de cara a 2026.
"Esta ronda refleja nuestra decisión de redoblar la apuesta por la visión y la ejecución de Zynap y su gran equipo", explica el socio de Kibo Ventures, Juan L. Santamaría. "El equipo ha demostrado un progreso muy sólido, está claro que las grandes y medianas compañías demandan un enfoque preventivo de la ciberseguridad y automático como el que Zynap provee", agrega.
"Hemos apoyado a Zynap desde sus primeras etapas y seguimos creyendo en la dirección que está tomando", apunta, por su parte, el socio de Kfund, Miguel Arias. "La evolución del producto y su ejecución disciplinada refuerzan nuestra confianza de cara a los próximos hitos", concluyen.
