Socialpoint empieza "nueva era" en Barcelona con su propio edificio de oficinas y un 'hub' para Take-Two

"Siento que este es el comienzo de un viaje para Barcelona. Es mi tercer año aquí, pero tengo la impresión de que mudarnos a este edificio es un nuevo viaje, y el comienzo de una nueva era para nosotros". La emblemática empresa de videojuegos catalana Socialpoint se adentra, tal como resume su director, Akshay Bharadwaj, en una nueva etapa. Así lo ha escenificado el estudio inaugurando este miércoles su nueva sede en presencia el conseller de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el director ejecutivo de Acció, Joan Romero.

Pero no son solo unas nuevas oficinas, es, más bien –según lo explicado–, una especie de declaración de intenciones. Socialpoint fue fundada en Barcelona hace más de 15 años por Horacio Martos y Andrés Bou y se convirtió en todo un caso de éxito al lanzar, tras años desarrollando juegos para Facebook al calor del 'boom' de esta red social, conocidos juegos para móvil como Dragon City o Monster Legends. La compró el gigante estadounidense de los videojuegos Take-Two Interactive en 2017 por unos 250 millones de dólares (230 millones de euros al cambio de entonces), mismo grupo que se hizo en 2022 con Zynga, el estudio detrás de FarmVille, entre otros conocidos juegos para Facebook y móvil.

Lleva desde entonces Take-Two moviendo fichas para encajar a Socialpoint dentro del universo Zynga, empresa de espíritu similar pero mucho mayor. También desde entonces que ha ido saliendo buena parte del equipo directivo local que había hasta el momento, y que se han ido incorporando figuras internacionales a la primera línea de mando de Socialpoint. De ahí, también, que la inauguración de estas oficinas se entienda como la consumación de este nuevo engranaje.

El edificio Binar, en el barrio del Poblenou, en Barcelona / BCA Arquitectes

En este edificio de unos 5.700 metros cuadrados situado en la calle Pamplona, en el barrio del Poblenou de Barcelona, y que ocupa ya íntegramente este grupo de videojuegos (hasta ahora, en sus anteriores oficinas, compartía inmueble con otras empresas), conviven los empleados que se dedican a los juegos producidos directamente por Socialpoint, trabajadores de Zynga –su director europeo, sin ir más lejos–, e incluso parte del equipo de Take-Two Interactive. Son unas 350 personas en total.

"Por eso hablamos de que es un 'hub' mundial", resume una portavoz de la compañía. "Esta combinación puntera nos ayuda a pensar más desde una perspectiva global y de como hacer crecer la empresa desde aquí", ha coincidido, en su discurso, Bharadwaj. "Barcelona ha sido un entorno de primera clase para nosotros", ha reconocido el mismo directivo, en referencia directa a las facilidades para fichar a profesionales extranjeros, al ecosistema artístico que caracteriza la ciudad y a que en ella convivan piezas tan importantes para el sector de los videojuegos como las universidades, las incubadoras o las asociaciones sectoriales.

Equilibrio empresarial y laboral

En este sentido, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat ha reconocido el papel que juegan compañías como la suya en todo esto. "Que seamos capaces de ser punteros y pioneros en algo no es solo por el atractivo que pueda tener una ciudad o un país como Catalunya, o por la acción que pueda hacer el Govern de la Generalitat, sino porque hay empresas como la vuestra, que creen en ello", ha encomiado un Miquel Sàmper que ha puesto su caso como ejemplo de compañía con un equilibrio casi perfecto entre la ambición lucrativa intrínseca en una empresa y el cuidado de los empleados.

Se refiere a que este edificio propiedad de BanSabadell Vida (aseguradora del Banc Sabadell), que ha diseñado BCA Arquitectes y que han vestido JLL y Tétris a medida para Socialpoint, tiene cantina con desayuno y comida gratis para los empleados, gimnasio, fisioterapeuta y hasta peluquería. "Es un ejemplo que explicaré a partir de ahora como elemento de concertación entre lo que es un objetivo legítimo empresarial como es obtener beneficios, pero hacerlo de esta forma tan amable, sostenible y agradable para los trabajadores", ha concluido.