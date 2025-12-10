El presidente de Pimec, Antoni Cañete, renueva como vicepresidente de la patronal de las pymes europeas

La patronal europea de pequeñas y medianas empresas, SME United, ha renovado este miércoles su cúpula directiva en la Asamblea anual celebrada en Bruselas. En la sesión, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, fue reelegido como vicepresidente y continuará formando parte de la Junta de la organización, un respaldo que consolida la influencia de las pymes catalanas en el Diálogo Social de la UE.

La votación también confirmó el relevo en la presidencia, donde continua el representante italiano de Confartigianato, Davide Galli, dirigirá la entidad durante el periodo 2026-2027, tomando el testigo del finlandés Petri Salminen.

La continuidad de Cañete permite a Pimes Group —en colaboración con la patronal balear PIMEB— mantener la única voz propia del tejido pyme catalán y español con presencia estable en Bruselas, un espacio clave para influir en la regulación económica que afecta directamente al día a día empresarial.

Más contratación pública y menos burocracia

En su intervención tras la reelección, el presidente de Pimec reiteró los ejes en los que centrará su trabajo en los próximos años, que pasan por combatir los plazos de pago excesivos, facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, reducir la carga burocrática y mejorar las condiciones de financiación. Reclamó, además, que la Comisión Europea incorpore en su programa de trabajo de 2026 el Reglamento contra la morosidad y que los Estados miembro cuenten con autoridades de control y un régimen sancionador efectivo. “Sin un marco que garantice pagos a tiempo, ponemos en riesgo actividad, empleo y competitividad”, advirtió.

Cañete también destacó el papel de SME United en 2025 para sensibilizar sobre la importancia de legislar con una mirada específica hacia las empresas de menor dimensión. En este sentido, recordó la promoción del manifiesto “Think Small First”, que defiende una normativa más proporcionada y adaptada a la realidad administrativa y operativa de las pymes. “Solo con reglas claras y ágiles podremos impulsar crecimiento y fortalecer el papel económico y social de las pequeñas empresas en Europa”, afirmó.

La presencia internacional de Pimec se ha reforzado recientemente con su incorporación al Comité Económico y Social Europeo (CESE), donde Jacint Soler —director de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos de la patronal— se ha incorporado como representante del Grupo I (Empresarios). A ello se suma el trabajo de Rosa Solanes como delegada permanente en Bruselas y coordinadora de políticas sectoriales en SME United.