Peste porcina africana, en directo | Última hora: Catalunya agiliza las ayudas
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Valentina Raffio
¿Pudo el virus de la peste porcina escaparse de un laboratorio? 4 indicios científicos para entender qué sabemos de esta hipótesis
El origen del brote de peste porcina africana detectado en Catalunya sigue siendo un misterio. En un primer momento, se habló de que el virus podía haber llegado a Collserola a través de un "bocadillo contaminado" procedente de algún punto de Europa. Pero el viernes, tras la publicación de la primera secuencia genética de los virus observados en los jabalís catalanes infectados, surgió una nueva hipótesis; que el brote se haya originado a partir de una "fuga" de un laboratorio. ¿Pero cómo puede un virus "escaparse" de un entorno así? ¿Qué ha podido fallar para que un agente infeccioso de este tipo se haya fugado de un espacio tan controlado y con tantos protocolos de seguridad como un laboratorio de alta seguridad? ¿Y qué indicios habrá que seguir para investigar esta hipótesis? Amplíe aquí la información de Valentina Raffio.
El Parlament pide reducir la "carga burocrática" del sector porcino catalán
La comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Parlament ha aprobado este martes instar al Govern a reducir la "carga burocrática que soporta el sector porcino catalán", una propuesta de resolución del PP, que reclama simplificar y agrupar trámites y eliminar procesos duplicados, así como coordinar las inspecciones para evitar visitas reiteradas. La diputada del PP Eva García ha defendido que la actividad del sector porcina es estratégica en Catalunya, por su aportación al PIB agrario y por "las miles de familias que dependen de ella directamente e indirectamente". Por ello, ha criticado la cantidad de "normativas dispersas, trámites redundantes y una digitalización mal gestionada" que asumen los ganaderos y que genera sanciones involuntarias y costes inasumibles, en sus palabras, y ha asegurado que hay unos 50 trámites que pueden simplificarse.
Los positivos de peste porcina se mantienen en 13 tras rastrear 11.000 hectáreas
Los efectivos desplegados en la 'zona cero' de la peste porcina en Collserola (Barcelona) han rastreado ya 11.000 hectáreas (ha) para retirar decenas de jabalís muertos desde hace días, si bien por ahora se mantiene la cifra de 13 positivos de animales silvestres, mientras prosiguen los análisis en las granjas de la zona. En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, el conseller de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig, ha puesto de relieve que se mantengan los 13 positivos y que estos sean jabalís dentro del radio de los 6 kilómetros (km) respecto a los primeros casos hallados a finales de noviembre en Bellaterra, dentro del término municipal de Cerdanyola del Vallès.
"Muchas hipótesis abiertas" sobre el origen del brote de peste porcina
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que "hay muchas hipótesis abiertas" sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona. Lo ha dicho este martes en rueda de prensa tras reunirse con representantes del sector porcino, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. Ordeig ha señalado que deben ser los científicos y los técnicos los que digan "el origen o la opción con más posibilidades", y ha pedido tiempo y dejarles trabajar para poder tener toda la información posible.
El estado de emergencia en Catalunya obliga a coordinar las empresas de servicios
Con el acuerdo aprobado este martes por la Generalitat, por el que se establece un estado de emergencia por la peste porcina, se implica a la Agència Catalana del Agua (ACA), a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y a Infraestructures.cat para que ejecuten las actuaciones necesarias para controlar el brote, en coordinación con los departamentos de la Presidència; Interior; Territori, Agricultura y los ayuntamientos afectados. Principalmente, el estado de emergencia permitirá acelerar la entrega de ayudas públicas a los afectados por el brote de peste porcina, que a estas alturas parece bastante controlado, al no aparecer más animales contagiados.
Los mataderos comienzan a recibir los primeros cerdos de granjas dentro del radio de 20 kilómetros
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que los mataderos ya han empezado a recibir a los primeros cerdos que se encuentran en las granjas que están dentro del radio de 20 kilómetros de contención del brote de peste porcina africana (PPA). Se trata de 35.600 animales de engorde que se comercializarán por España para consumo humano, puesto que no se pueden exportar. En rueda de prensa después de reunirse con representantes del sector porcino, detalló que estos animales ya han pasado los análisis que acreditan que no están infectados. Por otra parte, el Govern está ultimando un informe encargado por el presidente Salvador Illa para analizar la densidad de jabalíes que hay en los bosques de Catalunya y para establecer medidas para aumentar las capturas.
Chile acepta la entrada de productos del cerdo desde las zonas libres de peste porcina
Chile ha aceptado la entrada de productos españoles del porcino que procedan desde las zonas libres de peste porcina africana (PPA), lo que supone permitir la regionalización que habían rechazado en un primer momento las autoridades chilenas. La última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada este martes informa de que Chile reconoce la regionalización establecida por la UE, pudiéndose exportar productos de origen porcino desde las zonas libres que hayan sido producidos a partir del pasado 4 de diciembre. Pueden exportarse también a Chile productos de origen porcino que hayan sido producidos antes del 28 de octubre.
El sector porcino español pierde 24 millones de euros al día
El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). Lo han dicho ante los medios de comunicación este martes tras una reunión con el Govern para abordar el estado del virus en Catalunya, en la que han felicitado al Ejecutivo catalán por la "rapidez de la actuación" y por tener contenido el foco en la zona de Collserola, todavía con 13 casos positivos en jabalís muertos hallados en un radio de 6 kilómetros. Más información, aquí.
J. G. Albalat
Un juzgado de Cerdanyola investigará el brote de peste porcina
Un juzgado de Cerdanyola investigará el brote de peste porcina, por Jesús G. Albalat.
Catalunya declara la emergencia por la peste porcina africana
La gestión del brote de peste porcina africana (PPA), una enfermedad que afecta solamente a animales, pero que es altamente contagiosa entre el ganado, ha llevado a la Generalitat a declarar la emergencia en Catalunya, para asegurarse de que el foco, actualmente localizado en Collserola, "seguirá encapsulado en la zona que ya ha sido perimetrada y que no se dispersará fuera de ese territorio de 20 kilómetros", ha indicado la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La medida es una de las varias que se han incluido en el plan de ayudas que este martes ha aprobado el Consell Executiiu y que, poco después, ha sido presentado a representantes del sector porcino catalán. Lea la crónica completa de María Jesús Ibáñez y Sara González.
