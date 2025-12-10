CUATRO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES SIENTEN ESTRÉS FINANCIERO EN NAVIDAD
La mitad de los españoles sufre económicamente para llegar a la Navidad y aun así el 73% admite que acabará comprando algo que no tenía previsto
La campaña navideña llega marcada por la presión económica: el 38% reduce presupuesto, un tercio tira de ahorros y crece el recurso del reacondicionado, el regifting y las compras anticipadas
Un pueblo de Tarragona ha levantado el árbol de Navidad de ganchillo más alto de Catalunya
La Navidad 2025 aterriza en los hogares españoles con una mezcla de ilusión y tensión financiera. Según la última encuesta realizada por Back Market a través de Ipsos Digital, cuatro de cada diez ciudadanos experimentan estrés económico durante estas fechas.
Un dato que, por sí solo, evidencia hasta qué punto la inflación persistente y el encarecimiento de la cesta navideña están condicionando el consumo.
El 38% de los españoles ha recortado su presupuesto festivo, mientras que un 42% intenta mantenerlo "como puede", pero dedicando mucho más tiempo a comparar precios y a ajustar sus decisiones.
Solo la mitad de los encuestados asegurará los gastos con sus ingresos mensuales; un 30% deberá recurrir a sus ahorros, una señal clara de que el margen financiero se estrecha.
Aun así, la tensión no termina de moderar el impulso de compra. El 67% confiesa que se siente tentado a gastar más de lo previsto, y un abrumador 73% reconoce que podría hacer compras no planificadas si encuentra una oferta atractiva.
Ese choque entre racionalidad y deseo navideño explica por qué tantas familias combinan estrategias: comparar precios (48%), adelantar compras en periodos de descuentos (47%) y reducir el número de regalos (33%).
Prima la utilidad
En este nuevo patrón de consumo, la "utilidad" se impone al "capricho": el 81% prioriza regalos prácticos y duraderos, por encima de factores como marca o incluso precio.
Y en ese contexto, las alternativas más asequibles ganan terreno: el 68% estaría dispuesto a regalar productos reacondicionados, mientras crecen prácticas como el regifting (volver a regalar un obsequio que uno ha recibido) o la reventa, especialmente entre los jóvenes.
Presión a los más jóvenes
Precisamente, entre aquellos de 18 a 24 años, la presión es mayor: el 35% siente estrés para llegar a fin de mes y uno de cada tres admite que necesitará ahorrar específicamente para costear la Navidad. También son quienes más recurren a formatos no tradicionales: un 19% optará por regifting o reventa.
La fotografía final muestra una Navidad distinta, como pasa con el consumo en general: más racional, más pensada y más ajustada, en la que los españoles intentan equilibrar tradición, emoción y bolsillo.
Un consumo navideño que ya no se mide solo en gasto, sino en la capacidad —y la creatividad— para estirarlo.
