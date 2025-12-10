ENERGÍA
El gigante BlackRock inicia su salida de Naturgy y vende un 7% en una operación exprés por cerca de 1.800 millones
GIP, controlada por la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ejecuta una colocación acelerada en bolsa y se queda con un 11,4% en el capital de la energética española
Sacudida en el accionariado de Naturgy. El gigante BlackRock, la mayor gestor de fondos de inversión del mundo, inicia la reordenación del capital de la energética y ha puesto en marcha una colocación acelerada de una parte de su participación en la compañía española en una operación milmillonaria. El fondo GIP, controlado por BlackRock, vende un 7,1% del capital de Naturgy en bolsa en una operación que, a falta de cerrarse el precio que no se conocerá hasta mañana, rondará los 1.800 millones de euros, según el precio de las acciones en bolsa.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales