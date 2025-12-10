Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoras de sostenibilidad

Matías Gomá Tomás lanza un nuevo plan estratégico con inversiones de 40 millones de euros hasta 2030

La histórica papelera tarraconense activa la primera fase del plan con la modernización de su máquina principal para elevar la calidad y la estabilidad del papel, mejorar la eficiencia y reducir mermas

Un operario de MGT trabajando

Un operario de MGT trabajando / Cedida

J.M.

Matías Gomá Tomás (MGT), histórica compañía papelera de La Riba, Tarragona, perteneciente a CL Grupo Industrial, lanza su plan estratégico 2025–2030, dotado con 40 millones de euros, con el objetivo de elevar la calidad del producto, reforzar la eficiencia operativa e impulsar la sostenibilidad en todas sus operaciones.

La primera reforma, por valor de 9,35 millones, marca el inicio de esta fase de actuación hasta 2030 e incluye la instalación de nueva maquinaria y el reemplazo del circuito de aproximación junto con la caja formadora, determinante en una máquina de papel. También está prevista la construcción de una depuradora biológica para las aguas de proceso. Esta modernización permitirá reducir las oscilaciones de proceso y mejorar de forma notable la calidad y la estabilidad del papel, en línea con las exigencias de los clientes.

“Este proyecto es el primer paso en la ejecución de nuestro plan estratégico 2025–2030 y refuerza la competitividad de MGT. Consiste en una fuerte transformación y modernización de nuestro proceso apostando por la mejor tecnología para poder conseguir, no solo un salto importante en la calidad de nuestro papel reciclado, sino para fabricar con mayor precisión y eficiencia energética, optimizar el uso del agua y disminuir mermas de producción. Se trata de un paso clave para el futuro y posicionamiento de MGT”, explica Enric Fuster, director general.

Además, la reforma de la planta también refuerza el desempeño ambiental de la compañía. En la actualidad, Matías Gomá Tomás ya opera con menos agua y menos emisiones que la media del sector: 1,5 m³ de agua por tonelada, frente a 6–9 m³/t del promedio y 0,26 tCO₂ por tonelada, por debajo de 0,32 tCO₂/t, casi el 20 % por debajo del promedio del sector.

Además, la compañía, una de las más antiguas del sector, cuenta con el sello Reduzco desde 2022, entregado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras encadenar tres años de reducción de emisiones.

División Packaging, pilar estratégico de CL Grupo Industrial

La División Packaging de CL Grupo Industrial es uno de los pilares del plan estratégico 2025-2027 de la corporación y un área con un gran potencial de expansión en mercados europeos. En este contexto, la división invertirá en los próximos tres años 70 millones de euros que estarán dedicados principalmente a la innovación, la modernización de las instalaciones y el desarrollo de productos avanzados y más sostenibles. Este esfuerzo responde al objetivo de posicionar a la División Packaging como líder en la industria y referente en términos de servicio y calidad.

El compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica no solo impulsa la competitividad de CL Grupo Industrial, sino que también refuerza su capacidad para responder a las exigencias de los mercados internacionales, especialmente en sectores clave como el industrial.

