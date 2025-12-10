Control de movimientos bancarios
Marta Ruiz, analista económica, advierte sobre el control de gastos periódicos por parte de Hacienda: "Cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura correspondiente"
La experta en económica señala los efectos negativos de la nueva regulación, en medio de un contexto cada vez más digital
Hacienda despliega su 'Gran Hermano' fiscal: los bancos tendrán que informar sobre quienes gasten más de esta cantidad anual con su tarjeta
Según ha informado el Gobierno, a partir del 1 de enero, la Agencia Tributaria llevará a cabo un control exhaustivo de los pagos electrónicos. La nueva normativa se plantea enfocarse en la periodicidad de estos movimientos bancarios, más que en la cuantía de dinero.
Se estima que la medida afectaría a miles de pequeñas transacciones que realizamos en nuestro día a día. Marta Ruiz, responsable de Economía de COPE se ha encargado de aclarar algunas dudas en el programa 'Herrera en COPE'.
Modificaciones en los pagos del día a día
La regulación anterior exigía a las entidades bancarias informar cuando se realizasen pagos superiores a los 3.000 euros. Sin embargo, en 2026 lo fundamental sería revisar el patrón de los pagos, por lo que los organismos bancarios deberían facilitar un informe mensual a Hacienda con todos aquellos movimientos periódicos de dinero, sin importar qué cantidades estén circulando.
Según ha explicado Ruiz, con esta medida, ciertas transacciones habituales se verían perjudicadas. Un buen ejemplo sería un padre que ingresa dinero todos los meses en la cuenta de su hijo, sin esperar una devolución por parte de este. La experta ha sido clara en este sentido: "Ahí hay un patrón de donación que antes se escapaba a ojos del fisco y ahora no".
Frente a este problema, nos encontraríamos con dos soluciones efectivas: la primera sería declarar esta donación y pagar el impuesto correspondiente, en función de lo establecido por cada comunidad autónoma, y la segunda opción sería realizar un préstamo familiar a interés cero con un calendario de devoluciones, para después presentarlo en Hacienda.
Los autónomos, los más afectados por la regulación
El caso de los autónomos sería aún más complejo, puesto que "cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura correspondiente". En este sentido, la cuantía del cobro seguiría sin tener demasiada importancia.
Sin embargo, se convertiría en práctica indispensable separar los cobros personales de los profesionales, sobre todo si se opera con una cuenta bancaria única. El objetivo de estas medidas sería seguir de cerca todos los movimientos financieros que lleven a cabo los autónomos, para evitar posibles intentos de fraude fiscal.
