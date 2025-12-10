Malestar empresarial con la Barcelona Investment Office

La Barcelona Investment Office (BIO) que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona nacerá despertando recelo en el sector empresarial. Destacados empresarios de la capital catalana ven con malos ojos la creación de la nueva entidad y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, han trasladado su malestar al consistorio que lidera Jaume Collboni. El alcalde anunció en marzo la creación de la BIO con el objetivo de atraer inversiones extranjeras y definió al nuevo organismo como “un esfuerzo para hacer de nuestra ciudad la número uno en el mercado de inversiones”.

Ya en aquel momento, destacados representantes del empresariado barcelonés vivieron con incomodidad la decisión por considerar que su razón de ser se solapa de lleno con la función principal de Barcelona Global. Los empresarios consultados por este medio expresaron entonces su sorpresa ante la decisión del ayuntamiento, en una idea que llegó de la mano de la Cambra de Comerç, que preside Josep Santacreu.

Barcelona Global evitó entonces, como ahora, hacer manifestaciones públicas, y fuentes de la entidad han transmitido a este diario la buena sintonía que mantiene con el consistorio. El presidente de la fundación empresarial, Ramon Agenjo, mantiene una relación muy estrecha con los principales responsables del ayuntamiento.

Sin embargo, cuando hace unas semanas 'La Vanguardia' avanzó que la consultora Metys España se ha llevado el concurso para gestionar la BIO con una dotación de 200.000 euros al año arreciaron las críticas. Según ha podido constatar EL PERIÓDICO, destacados empresarios de la capital catalana se sienten molestos por el perfil de la consultora adjudicataria, a la que acusan de no tener experiencia en atracción de inversiones. Además, tampoco ha gustado el hecho de que Juan José Berbel, socio local de Metys, sea un antiguo alto cargo del Govern de la Generalitat en la época de José Montilla como president. En su currículum también aparece el cargo de director del Centre para la Innovación y el Desarrollo Empresarial (CIDEM).

Fuentes conocedoras del conflicto abierto entre estos empresarios y el ayuntamiento aseguran que la asociación de empresarios protestó “de forma muy explícita” ante Miquel Rodríguez Planas, gerente de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona. Las críticas también alcanzan a la Cambra de Comerç, que está tras la creación del nuevo organismo.

El papel de la Cambra

Fuentes de la Cambra han explicado a este diario que promovieron la BIO porque “una de las funciones estructurales de las cámaras de todo el mundo es la internacionalización y la captación de inversión”. Así pues, compartieron la idea con el Ayuntamiento y coincidieron en que “era imprescindible un vehículo que incluyera la parte pública y la privada para sumar esfuerzos y generar consensos y sinergias”.

Las mismas fuentes de la Cambra añaden que durante la creación de la BIO se ha debatido y consensuado en la fase previa a la presentación del proyecto "para evitar malentendidos y para crearlo desde el consenso pero con la máxima ambición de sumar el máximo número de instituciones”. Asimismo, la Cambra precisa que “tiene una alta consideración de la misión y el papel que juega Barcelona Global” y que por esa razón ha querido que Barcelona Global fuera socio fundacional de la BIO.

Otras fuentes conocedoras del conflicto apuntan que ninguna entidad puede tener "el monopolio de la captación de inversión en Barcelona". “Es lógico que la política de inversiones la defina el sector público si hablamos de recursos públicos”, apuntan estas voces, que recuerdan que dentro de la Barcelona Investment Office hay actores públicos (el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputació o el Àrea Metropolitana de Barcelona), y también organismos empresariales (Cambra de Comerç, Fira de Barcelona, el Puerto de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca y la propia Barcelona Global).

Un recorrido de éxito

En los últimos años, Barcelona ha logrado con éxito combatir el discurso de la decadencia económica de la capital catalana atrayendo un importante número de empresas y convirtiéndose en uno de los grandes actores digitales de Europa. Una de las entidades que ha tenido una labor destacada para conseguirlo ha sido Barcelona Global, que se dedica justamente a ello a través de su departamento Barcelona & Partners, abierto en 2021 y que goza del respeto del empresariado catalán. Esta entidad ha tenido un papel relevante en el aterrizaje de compañías como Pepsico, Delfos, AstraZeneca, Bayer, Hellofresh, ZF Group o Veriff. También participó en la llegada de la Copa América de vela que se disputó el pasado año. El actual presidente de la institución es Ramon Agenjo, uno de los directivos más influyentes de la capital catalana, y mantiene una estrecha relación con todas las instituciones públicas de la ciudad.

La disputa existente con la nueva oficina de captación de inversión es uno de los primeros roces públicos que ha tenido el Ayuntamiento de Jaume Collboni con un colectivo, el de los empresarios, con el que mantiene una gran complicidad.