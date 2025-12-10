Josep María Recasens, el estratega de la tecnología sobre ruedas

Josep Maria Recasens nació en Barcelona en el año 1977. Culé confeso, inconformista, ingeniero divulgador y empático con la audiendia. Pocas veces a un directivo del sector del automóvil se le entiende todo lo que dice. Habla castellano, catalán, inglés, francés y alemán. Está casado y tiene una hija, ambas piezas clave en su vida. Gusta de vestir con tonos oscuros, casi siempre con traje y corbata, y su peinado juvenil con una ligera cresta le acerca mucho más a todos los públicos. Fan de Tarantino, amante de Mallorca (donde escapa siempre que puede), y actualmente vive a caballo entre París, Barcelona y Madrid.

Recasens se formó como ingeniero especializado en organización industrial en la Universitat de Girona y posteriormente realizó un Master en Ingeniería de Automoción en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y obtuvo un MBA por ESADE Business School. Es uno de los directivos con mayor rango de influencia en el sector del automóvil, avalado por una visión fuera de lo común de la industria sobre ruedas. Claro, directo y perseverante en sus explicaciones. Intenso si cabe, 'trobador' de la tecnología y la estrategia del automóvil. Sería una gran profesor universitario.

Dispone de una gran capacidad de liderazgo y es pieza clave en la transición hacia la movilidad eléctrica y conectada. Es un referente a nivel internacional. La organización de procesos, gestión de equipos y estrategia productiva son sus grandes valores, algo que le ha valido un prestigio de primer orden. En un encuentro con EL PERIÓDICO en el año 2021 ya vaticinó el auge tecnológico de las automovilísticas chinas. Crítico con la hiperlegislación, acuñó la explicación de que "en Europa salvaremos el planeta, será una mancha verde, ecológica, pero mientras hacemos eso hay un chino que va corriendo por ahí desarrollando tecnología que nos supera y al que tendremos que acabar comprándole todo lo que ha hecho... mientras salvávamos el planeta. Y es que ésto no va de coche eléctrico, ésto va de tecnología".

Formado en Seat

Sus primeros pasos en el sector se dieron en el año 2002 cuando se incorporó a Seat, donde trabajó estrechamente con Luca de Meo, quien se lo acabaría llevando a Renault cinco años después. En la marca española ocupó diversos cargos, en las áreas de investigación y desarrollo, plan de producto o también en gestión de proyectos internacionales. Posteriormente fue nombrado director de Estrategia, Secretario Corporativo y Director de Asuntos Públicos. Recordamos en una presentación de resultados de la compañía cuando tuvo la iniciativa de convocar a la prensa media hora antes para explicar lo que iban a presentar con el objetivo de hacerlo entendible, llano y claro. Y lo fué. Allí se trazó el plan de la Gigafactoría de Sagunt, la electrificación de Martorell y el futuro de la compañía.

En junio de 2021, dio el salto al Grupo Renault como director de estrategia y desarrollo empresarial del consorcio automovilístico francés tras atender a la llamada de Luca de Meo. Ha sido pieza clave en el desarrollo de la estrategia del Plan Renaulution y ha contribuido al despliegue de la asociaciones estratégicas. El 1 de febrero de 2023, es nombrado Chief Strategy Officer, miembro del Leadership Team Renault Group, y se convierte en presidente director general de Renault Group Iberia. Cuando se creó Ampere el 1 de noviembre de 2023, Josep Maria Recasens asumió el puesto de directorde operaciones de Ampere antes de convertirse en CEO en 2025, liderando la transformación hacia la movilidad eléctrica, la conectividad y el software. Su capacidad para gestionar equipos multiculturales y su visión estratégica lo han convertido en un referente dentro del grupo francés.

Líder de la patronal

En 2024 fue elegido presidente de ANFAC, la patronal de fabricantes de automóviles en España, reemplazando a su último 'jefe' en Seat, Wayne Griffiths. Este nombramiento lo situó en el centro de los debates sobre el futuro del sector en un momento de gran transformación. Bajo su liderazgo, ANFAC ha defendido la necesidad de apoyar la producción europea frente a la competencia asiática, especialmente china, y ha reclamado políticas públicas que favorezcan la transición hacia el coche eléctrico. El último Plan Auto 2030 tiene bastantes mimbres suyos. Pragmático y constructivo. Más que por penalizar a los competidores, apuesta por fortalecer la industria europea mediante innovación, inversión y colaboración público-privada.

En noviembre de 2025 ha asumido la dirección de estrategia, programas y gestión de programas del Grupo Renault, guiando las decisiones sobre los productos para los próximos años y coordinando su aplicación para garantizar el éxito de las futuras gamas de vehículos. Sigue saliendo en la foto del equipo directivo (coloquialmente el 'politburó') del nuevo CEO de Renault, François Provost.

Su estilo de liderazgo combina la visión estratégica con una gran capacidad de comunicación, lo que le permite alinear equipos diversos en torno a objetivos comunes. Además, se ha mostrado siempre abierto a asumir riesgos calculados, convencido de que la innovación requiere valentía. Su apuesta por la electrificación y la digitalización no es solo una estrategia empresarial, sino también una convicción personal: cree que el futuro de la movilidad pasa por un modelo más sostenible, conectado y eficiente.