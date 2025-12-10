European Bridges reúne a representantes de la industria, la banca y la política para hablar del automóvil: "Como Europa, tenemos que construir, no destruir"

Josep María Recasens, CEO de Renault Iberia y presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), ha reflexionado este miércoles en Bruselas con representantes de otras industrias, eurodiputados y funcionarios europeos sobre los retos a los que se enfrenta la industria del motor en Europa, durante la última edición de European Bridges.

La Casa de la Región de Bruselas, un edificio de estilo neoclásico de 1788 en pleno corazón de la capital belga, ha acogido la última edición de European Bridges. El foro, organizado por EL PERÓDICO en colaboración con beBartlet, busca tender puentes entre Barcelona y Bruselas y contribuir al diálogo sobre temas centrales de la política catalana y europea.

Aunque el evento estaba previsto desde hacía meses, la discusión, en forma de diálogo abierto, ha llegado en un momento clave. Renault y Ford anunciaron el pasado martes una alianza estratégica para el desarrollo y la fabricación de coches eléctricos. El gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar el Plan España Auto 2030 para impulsar al máximo al sector del motor en los próximos años y orientarlo a la fabricación y venta de vehículos eléctricos. Y la Comisión Europea presenta la próxima semana su estrategia para esta actividad económica en un momento clave de la industria.

El evento ha atraído la atención de otros sectores, con la presencia de Ana Álvarez, jefa de asuntos europeos de Repsol, o David Luengo, director de la oficina de Bruselas del grupo INDRA. Sobre la estrategia que Bruselas está finalizando todavía, Álvarez y Recasens han coincidido en su confianza en que el plan se centre en continuar los avances hacia una descarbonización que no lastre a la industria. "Como Europa, tenemos que construir, no destruir; tenemos que incluir, no excluir, todas las soluciones tecnológicas que tengan como objetivo descarbonizar el transporte por la carrera", ha subrayado la representante de Repsol.

La transformación de la industria requiere una importante inyección de inversión. Henrique Bonfim, oficial superior de préstamos del Banco Europeo de Inversiones, ha destacado la importancia de la industria automovilística para la institución financiera y ha asegurado que el BEI cuenta con instrumentos para toda la cadena de valor. "Es un sector muy importante para la economía en Europa, uno de los que más invierte en innovación", ha dicho Bonfim reconociendo al mismo tiempo que el sector se enfrenta a desafíos importantes desde hace años.

Sinergias

Recasens, que se ha descrito a sí mismo como un "hacedor de acuerdos", ha insistido en la necesidad de trabajar desde la solidaridad y la cooperación, en Europa y con los territorios, para hacer frente a los desafíos globales. Esa es precisamente la perspectiva que trata de aportar European Bridges al debate público.

Entre los asistentes estaban además varios miembros del Parlamento Europeo. El popular Raúl de la Hoz ha destacado que "más que nunca se necesita el impulso de las instituciones comunitarias". Haciéndose eco de esa necesidad de cooperación, De la Hoz ha destacado la importancia, cuando llegue el momento de tomar decisiones, de que "los españoles seamos capaces también de adoptar la posición de defensa de la industria española".

La socialista Elena Sánchez Murillo ha coincidido en la necesidad de "acompañar a la industria" desde las instituciones políticas. Murillo ha destacado la importancia de las alianzas como la establecida recientemente precisamente entre Renault y Ford. "Que seamos más competitivos no significa que la Unión Europea se tenga que cerrar", ha dicho la socialista. "Tenemos que hacer un mercado global europeo para poder ser competitivos", ha subrayado.

Financiación

Con Europa centrada en reforzar su política de seguridad, Recasens ha reconocido que existe una oportunidad para cooperar con la industria de la defensa. El CEO de Renault Iberia ha asegurado que hay margen para la colaboración, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del sector en la producción en masa. Aunque ha admitido que prefiere fabricar "automóviles a tanques".

Recasens ha calificado además el sistema financiero europeo como "ultraconservador" por no asumir riesgos o hacerlo de manera muy limitada, en comparación con el sector estadounidense. Al mismo tiempo, ha planteado la posibilidad de que en cuestiones de interés general se pueda mutualizar ese riesgo a nivel comunitario para ayudar a las empresas, poniendo de ejemplo a China, el gigante contra el que lucha la industria europea.