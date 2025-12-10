Hacienda te podría investigar si tienes estos comportamientos 'extraños' según un extrabajador de la Agencia Tributaria

En España, el simple hecho de recibir una carta de la Agencia Tributaria provoca escalofríos a más de uno. No importa si has hecho todo legalmente o si tus cuentas están en orden: el miedo a una inspección de Hacienda es algo que muchos comparten. Y aunque no todas las inspecciones terminan con multas, el proceso puede resultar agotador.

Este temor no es infundado. Con la creciente digitalización, Hacienda tiene más herramientas que nunca para analizar los movimientos financieros de los ciudadanos. Muchas personas no son conscientes de hasta qué punto sus gastos, ingresos y hábitos están controlados. Cualquier anomalía puede despertar sospechas. Por eso, muchas veces surge la pregunta: ¿qué es lo que realmente hace que Hacienda ponga el foco sobre alguien?

En este contexto, la opinión de un extrabajador de Hacienda cobra especial relevancia. Se trata de Emilio Baena, quien durante más de una década trabajó dentro del sistema y conoce de primera mano los criterios que pueden llevar a una inspección. Su experiencia le ha permitido identificar los patrones que más fácilmente activan las alarmas del sistema. Y ahora, desde fuera, ha decidido compartirlo abiertamente: "Si haces esto, te van a investigar al 100%", asegura con rotundidad.

Las señales que activan una inspección

Emilio Baena explica que en sus años dentro de la Agencia Tributaria, el trabajo era mucho más manual. Los expedientes en papel y las revisiones individuales eran el día a día. Pero hoy, asegura, todo ha cambiado radicalmente: Hacienda se apoya en tecnologías avanzadas como el Big Data y la inteligencia artificial para procesar millones de datos en tiempo real. "Ya no hace falta que un inspector revise tu caso uno por uno. Lo hace un algoritmo, 24/7", afirma.

Cada contribuyente, ya sea una persona física o una empresa, cuenta con un perfil de riesgo fiscal, que es una especie de puntuación interna que se actualiza constantemente según los movimientos financieros que se detecten. Este perfil es la clave: cuando supera un umbral determinado, se genera una alerta y se activa una revisión automática o, incluso, una inspección formal.

Según Baena, hay varias señales que garantizan una investigación casi segura. Entre ellas se encuentran:

Gastos que no encajan con tus ingresos declarados . Por ejemplo, si cobras 1.500 euros al mes pero pagas hipoteca, viajes, coche nuevo y cenas cada semana.

. Por ejemplo, si cobras 1.500 euros al mes pero pagas hipoteca, viajes, coche nuevo y cenas cada semana. Transferencias entre cuentas sin justificación clara, sobre todo si hay movimientos entre familiares o amigos que no encajan con los ingresos declarados.

sobre todo si hay movimientos entre familiares o amigos que no encajan con los ingresos declarados. Uso de criptomonedas o operaciones internacionales frecuentes , que suelen ser de especial interés para Hacienda.

, que suelen ser de especial interés para Hacienda. Manejo excesivo de dinero en efectivo , especialmente si los patrones de gasto no coinciden con lo declarado.

, especialmente si los patrones de gasto no coinciden con lo declarado. Facturas con comportamientos anómalos , como muchas ventas sin IVA o series numéricas irregulares.

, como muchas ventas sin IVA o series numéricas irregulares. Aparición en registros internacionales, como en listas de socios en empresas extranjeras.

El nuevo sistema no se basa en suposiciones humanas. La inteligencia artificial que usa la Agencia Tributaria no se cansa, no se distrae y no olvida. Cada compra, cada inversión, cada movimiento bancario queda registrado y alimenta el algoritmo que decide si debes ser inspeccionado. Esto significa que el margen de error o de olvido, que antes podía pasar desapercibido, hoy te puede poner en el punto de mira con solo un clic.

Por eso, Emilio Baena hace hincapié en que la planificación fiscal no es una opción, sino una necesidad. No basta con ser legal, también hay que parecerlo. Muchas veces, errores aparentemente inofensivos en la forma de presentar o declarar los ingresos pueden interpretarse como fraude, aunque no haya intención.

En palabras de Baena, "una inspección no solo te puede costar dinero, te quita tiempo, te bloquea recursos y te roba la tranquilidad". Por eso, concluye, la prevención y la transparencia son claves.