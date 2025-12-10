El comercio en Catalunya crecerá más que la media española en 2026

Después de un año de récords, todo parece indicar que las ventas del comercio al por menor frenarán el próximo año en la media nacional, pero no en todos los territorios. Al menos así lo sostiene la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), a través de su 'Informe Económico del Comercio 2025'. Durante la presentación del estudio, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, ha destacado el papel del sector de la distribución al "vertebrar y cohesionar el país".

Por su parte, la economista jefe de Anged, Yolanda Fernández, ha reconocido que el comercio minorista moderará su crecimiento hasta el 2,9% de cara a 2026, frente al 3,8% de expansión registrada en 2025. "Este año hemos tenido vientos de cola que difícilmente repetiremos", ha apuntado Fernández, explicando que gran parte de esta moderación se deberá a la desaceleración prevista en el comercio de bienes alimentarios, que llegará al 1,3% interanual.

Sin embargo, territorios como Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, con un 4,6%, y Catalunya, con un 4,2%, experimentarán un alza en las ventas al por menor en 2026, frente a la media de descenso de nueve décimas a nivel interanual.

En este sentido, sectores como la alimentación, que en 2025 experimentará un crecimiento del 3,9% en volumen de comercio, moderará su crecimiento de cara al próximo año hasta el 1,3%. El equipo del hogar, por su parte, reducirá su crecimiento en un punto porcentual, mientras que el equipo personal aumentará un 1,7%, hasta el 5,9% de crecimiento el próximo año.

En cuanto al empleo en el comercio minorista, este seguirá creciendo de manera estable en 2026, tal y como apunta Anged, salvo en dos territorios: en País Vasco, donde caerá un 0,2%, y Cantabria, con un 0,1%. En cuanto a Catalunya, el crecimiento del empleo será del 0,6%, una décima superior a la media nacional.

Las cifras de la gran distribución

Según las cifras de Anged, que cuenta con 24 entidades vinculadas, entre las que se incluyen marcas como El Corte Ingés, Carrefour o Ikea, sus asociados contribuyeron con "más de 6.800 millones de euros a las arcas públicas, más de 50.000 millones de euros de facturación y más de 240.000 empleos", tal y como señaló García Duarte. Respecto al reparto de dichos empleos, más de un cuarto se encuentran en Madrid, concretamente 59.161, seguido de Andalucía (34.779) y Catalunya (34.779).

Atendiendo a la evolución del comercio a nivel general en España, el crecimiento entre enero y septiembre fue generalizado en todos los segmentos. En el equipo personal, que incluye principalmente moda, la cifra de 2024, de un 0,6% de retroceso, contrasta frontalmente con la de 2025, que muestra un crecimiento del 5,8%. En el equipo del hogar, el crecimiento en 2025 ha sido del 5,8%, superior al del 3,3% de 2024. De la misma forma ha crecido la alimentación, pasando de un 0,8% en 2024 a un 4,2% en 2025.

El comercio electrónico crece en 2025

Destaca especialmente el crecimiento del comercio electrónico, que según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), creciendo entre enero y septiembre un 5% en 2025 después del retroceso del 6,7% experimentado el año anterior. Y respecto a las predicciones de cara al próximo año, Anged estima que el e-commerce crecerá un 4,4% en 2026, una cifra inferior a la que estiman que se registre en la totalidad de este año, del 6,4%.