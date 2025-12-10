Celsa culmina la refinanciación de su deuda con la emisión de 1.200 millones en bonos

Celsa ha dado este miércoles el paso definitivo en su reordenación financiera. El grupo siderúrgico, especializado en acero largo de bajo impacto ambiental, ha cerrado la refinanciación de su deuda tras completar la colocación de 1.200 millones de euros en bonos y recibir, además, nuevas aportaciones de capital por 800 millones de euros por parte de sus accionistas.

La emisión de bonos, lanzada la semana pasada, despertó un interés notable en el mercado, con una demanda que superó con holgura la oferta. Con la llegada de los fondos, la compañía procedió a liquidar íntegramente la deuda que formaba parte del proceso de reestructuración.

El consejero delegado de Celsa Group, Jordi Cazorla, calificó este cierre como “el hito final” de una transformación operativa y financiera iniciada en 2023. Según explicó, la empresa encara ahora “un entorno más favorable” en el que espera aprovechar tanto la mejora del mercado como los cambios regulatorios previstos a corto plazo. Cazorla subrayó también el papel clave que han jugado los accionistas y los socios financieros en todo el proceso.

Con esta operación, Celsa asegura que ha logrado mejorar tanto los costes como los plazos de su financiación, un paso clave en la estabilización de su estructura financiera tras años de tensión en el balance.

CriteriaCaixa descartó entrar en la compañía este año

Y lo hace, meses depués de que CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, descartase su entrada en Celsa como socio de referencia, después de haber anunciado en abril un principio de acuerdo para controlar el 20% de la siderúrgica. De hecho, el aquel momento, Fuentes del sector ya explicaron a EL PERIÓDICO que la inversión en Celsa era "contracultural" para Criteria en primer lugar porque no era una utility (compañía de servicios públicos, como el agua o la luz, donde los clientes pagan mediante el recibo) y en segundo lugar porque se trataba de un sector industrial en una empresa que no está en fase de expansión del negocio, sino de gestionar su deuda y redimensionar su tamaño.

Para ello, la empresa catalana de acero también ha vendido sus filiales en Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca por 600 millones de euros, certificando su estrategia de venta de activos para saldar parte de la deuda que el gigante industrial arrastra desde hace décadas.