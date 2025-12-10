Treinta años de PortAventura: una contribución al PIB de casi 18.000 millones, 109 millones de visitantes y 10.500 empleos

Cuando un destino turístico, que puede presumir de haber acogido durante sus 30 años de existencia a casi 110 millones de visitantes, presenta un informe sobre su impacto económico a lo largo de esas tres décadas, los datos pueden acabar siendo apabullantes. Los puestos de trabajo, su aportación en concepto de impuestos y tributos, el peso que tiene incluso sobre el Producto Interior Bruto (PIB), hasta el agua que gasta y la electricidad que consume (y genera con placas fotovoltaicas). El informe que este miércoles ha presentado PortAventura World como colofón a los actos de este aniversario redondo, colocan al parque de atracciones tarraconense en el ‘top tres’ europeo de este tipo de instalaciones, por detrás de Eurodisney (en París) y a la par del alemán EuropaPark, que maneja datos equivalentes.

"Es impresionante que una sola empresa, como es el caso de esta, sea capaz de generar ella sola el 3,2% del PIB turístico catalán”, ha destacado el conseller de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en su intervención de clausura de la presentación del estudio, que ha elaborado la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC). Sàmper ha recordado los complicados y polémicos inicios de esta inversión, "que supuso, entre otras cosas, la expropiación de terrenos a más de 850 propietarios". Y la ha puesto como ejemplo de la tipología de proyectos "que quiere atraer Catalunya, para crear riqueza y empleo".

Sin mencionar el también controvertido Hard Rock, que actualmente se encuentra en vía muerta, el conseller de Empresa ha proclamado que PortAventura es un caso claro que ilustra "que no se puede decir siempre sí a todo, pero tampoco se puede estar diciendo siempre no a todo".

Inversión de 1.800 millones

Según el análisis que ha dirigido la investigadora Anna Merino, desde su apertura en 1995, PortAventura ha acumulado una inversión de 1.814 millones de euros, ha generado un impacto sobre el empleo de 10.600 puestos de trabajo anuales, ha sumado una contribución fiscal total de 4.300 millones de euros y ha pasado de contar con un único parque a tener tres (ha sumado en estos años el Ferrari Land y el Caribe Aquatic Park), además de una decena de hoteles y un centro de convenciones.

"Otro de los factores en los que la contribución de la empresa ha sido clave es la desestacionalización de la actividad turística en el territorio", ha subrayado Merino, cuyas cifras hablan de que "un 24% de las visitas que recibe el parque se realizan fuera de la temporada alta convencional". También el presidente del consejo de administración de la compañía, Arturo Mas-Sardà, ha puesto en valor "la relación que el parque tiene con el territorio en el que se encuentra, ya que ha ayudado a su diversificación turística, a la construcción de nuevas infraestructuras y a la internacionalización de la zona", ha resaltado.