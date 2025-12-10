Ojo al aviso del abogado laboralista Juanma Lorente: "A partir de enero tienes dos semanas de permiso retribuido si cumples con este requisito"

Los permisos retribuidos en el trabajo son un derecho laboral que permite a los empleados ausentarse del puesto sin perder salario, siempre que se cumplan determinadas condiciones legales. Estos permisos están pensados para cubrir situaciones personales importantes, como nacimiento de hijos, fallecimiento de familiares, mudanzas o incluso bodas. En los últimos años, la normativa laboral española ha evolucionado para ofrecer mayores garantías a los trabajadores, especialmente en el ámbito de la conciliación familiar.

Uno de los más relevantes es el permiso por nacimiento de hijo. Hasta hace poco, este permiso tenía una duración de 16 semanas, tanto para madres como para padres, pero el Gobierno ha decidido ampliarlo, introduciendo cambios importantes que entrarán en vigor en 2026.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha publicado un vídeo en el que aclara una novedad importante: "A partir de enero de 2026, tienes dos semanas de permiso retribuido en tu trabajo si cumples con este requisito". Según explica Lorente, este permiso retribuido en el trabajo se aplicará a todos aquellos trabajadores que hayan sido padres o madres a partir del 2 de agosto de 2024. Es decir, si tu hijo nació en esa fecha o después, podrás solicitar dos semanas adicionales de permiso a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué ocurre si el niño nace entre 2024 y 2025?

La clave está en el periodo transitorio que afecta a los nacimientos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025. Las personas que tuvieron hijos en ese intervalo no podían disfrutar de las dos semanas extra inmediatamente, sino que debían esperar hasta enero de 2026 para solicitarlas. Ahora que se acerca esa fecha, es importante que las familias estén informadas para no dejar pasar este derecho.

Otra novedad que resalta Juanma Lorente es que estas dos semanas se pueden disfrutar de forma flexible. A diferencia de las otras 17 semanas (que deben disfrutarse en el primer año de vida del menor), las dos semanas adicionales pueden utilizarse en cualquier momento hasta que el niño cumpla 8 años.

¿Cómo se solicita este permiso?

El proceso de solicitud es bastante sencillo. Según explica Lorente, el primer paso es pedir a tu empresa que envíe un certificado de empresa a la Seguridad Social. Este documento es imprescindible para que el sistema reconozca tu situación y te permita acceder al permiso. Una vez enviado el certificado, podrás solicitar las dos semanas de permiso retribuido de forma online, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, utilizando tu certificado digital o Cl@ve.