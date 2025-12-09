El próximo festivo en Barcelona y el resto de Catalunya: ya queda menos

Después de un puente de diciembre de desconexión y buen tiempo, los catalanes ya han vuelto esta semana a la rutina.

De este modo, durante estos tres días de vacaciones, las carreteras españolas han registrado un gran número de desplazamientos de personas que han querido aprovechar al máximo el puente.

Según informa el Servei català de trànsit, de viernes a sábado salieron más de 400.000 vehículos del Área metropolitana de Barcelona, el 95% de lo que tenían previsto.

Navidad a la vuelta de la esquina

Sin embargo, tras volver al estrés del día a día, muchos ya anhelan tener una nueva oportunidad para hacer una escapada o descansar junto a sus seres queridos.

Y es que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llega ese ambiente especial que combina tradición, sentimientos y reencuentros. Las calles se iluminan, los hogares se decoran, y la inocencia de los niños se mantiene a flor de piel.

Asimismo, comienzan unos días más reflexivos, pensados para compartir, meditar sobre los objetivos conseguidos durante el año y para repetir los rituales anuales que ayudan a dar la bienvenida al nuevo calendario.

Cuatro días de vacaciones

De hecho, hay buenas noticias para los catalanes: el próximo festivo será también en diciembre, concretamente el viernes 26, día de Sant Esteve, que conmemora al primer mártir del cristianismo.

Además, la festividad nacional de Navidad, 25 de diciembre, cae en jueves, por lo que desde ese día y hasta el domingo, los catalanes podrán disfrutar de un merecido descanso navideño, donde la familia y las comilonas serán los grandes protagonistas.

El día siguiente, Sant Esteve, se celebra principalmente en Catalunya, aunque también tiene relevancia en Baleares, la Comunitat Valenciana y algunos puntos de Navarra y Burgos.

El origen del festivo

El origen de la festividad se remonta al siglo IX, cuando la Catalunya Vella pertenecía al imperio Carolingio.

Durante esta época, los miembros de la familia se reunían para pasar la Navidad en la masía tradicional familiar, que en muchas ocasiones se ubicaba en el campo o lejos de la residencia principal.

Así pues, las personas necesitaban tiempo para volver a pie a sus respectivas casas. Por este motivo, y por la dificultad de emprender el camino de noche, se decidió declarar fiesta al día siguiente, y de aquí el origen del refrán popular: "Per Nadal, cada ovella al seu corral; per Sant Esteve, cada ovella a casa seva".