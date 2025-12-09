Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga taxistasPeste porcinaBatidas jabalísElecciones ExtremaduraGósolMusicales
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 9 de diciembre: nuevo revés en el mercado de las hipotecas

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.

Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.

Valor del euríbor hoy, 9 de diciembre

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media; marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%; tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079%, agosto lo hizo con 2,114%, septiembre con 2,172%, octubre con un 2,187% y, finalmente, noviembre con un 2,217%.

El índice de hoy, 9 de diciembre de 2025, queda en 2,268% (+0,022), mientras que la media del último mes del año hasta ahora se sitúa en 2,249% (+0,032).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.

Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,187 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  4. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
  7. Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
  8. ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, Día de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?

Pensumo, la ‘pensión por consumo’ que convierte cada compra en ahorro para la jubilación

Pensumo, la ‘pensión por consumo’ que convierte cada compra en ahorro para la jubilación

Oposición en Cunit (Tarragona) al proyecto de un camping singular con piscina de olas artificiales

Oposición en Cunit (Tarragona) al proyecto de un camping singular con piscina de olas artificiales

Directo | Los taxistas finalizan su manifestación y regresan a la Gran Via para desbloquearla

Directo | Los taxistas finalizan su manifestación y regresan a la Gran Via para desbloquearla

Tezanos defiende las encuestas del CIS: "Hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno"

Tezanos defiende las encuestas del CIS: "Hay más gente que vota al PSOE, por eso está en el Gobierno"

La torre más alta de Barcelona ya es una realidad

Vox insinúa una “pinza” entre PP y PSOE tras votar juntos que el Tribunal de Cuentas fiscalice a su fundación

Vox insinúa una “pinza” entre PP y PSOE tras votar juntos que el Tribunal de Cuentas fiscalice a su fundación

Marc Vidal, analista económico: "A muchos beneficiarios de las prestaciones por desempleo no les compensa volver a trabajar"

Marc Vidal, analista económico: "A muchos beneficiarios de las prestaciones por desempleo no les compensa volver a trabajar"

Junts pide la reprobación del Govern de Illa en el Parlament por la gestión de la peste porcina africana

Junts pide la reprobación del Govern de Illa en el Parlament por la gestión de la peste porcina africana