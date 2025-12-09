Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas

Los expertos designados para estudiar el brote de peste porcina de Catalunya

En la lista de seis nombres anunciados para formar parte de este comité hay al menos tres científicos vinculados al IRTA-CReSA, uno de los centros de referencia en estudio del virus y, a su vez, uno de los laboratorios que será auditado por la Generalitat para estudiar la hipótesis de la fuga del patógeno, ya que en sus instalaciones se trabaja tanto con virus como con animales infectados y, además, sus laboratorios se encuentran muy cerca de la 'zona cero' donde se encontraron los primeros animales afectados por el brote. Los seis expertos son: Josep Usall, Laura Pérez, Xavier Abad, Diana Ramírez, Gorka Aduriz Rekalde y Gonzalo Pascual. Más información, aquí.

Massimo Palmarini

El único especialista seleccionado desde una entidad europea es Massimo Palmarini, virólogo veterinario italiano y director del Departamento de Viroscience en el Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) de Rotterdam, Países Bajos. Se trata de un científico con una amplia trayectoria académica que ha trabajado en centros tan prestigiosos como las universidades de Edinburgo, California y Glasgow, donde ha investigado en cuestiones como la patogénesis viral y la transmisión de virus entre especies.