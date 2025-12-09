En Directo
Al minuto
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Te informamos al minuto.
Suscríbete para seguir leyendo
Illa dice que las medidas "están conteniendo" la peste porcina africana pero pide seguir las recomendaciones
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que "las medidas adoptadas están funcionando y están conteniendo el brote" de peste porcina africana (PPA). "Sin embargo, no bajamos la guardia. Hay que continuar siguiendo las indicaciones y recomendaciones", ha pedido en un mensaje de X recogido por Europa Press. Lo dice tras la reunión telemática diaria que ha encabezado este lunes por la tarde para hacer seguimiento de la situación.
El comité de científicos auditará la posible fuga del virus de instalaciones científicas catalanas
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este lunes de que la investigación de este comité científico decidirá qué centros de alta contingencia, con sistemas catalogados como NBS2 y NBS3, serán auditados y, además, que su trabajo se desarrollará en paralelo con el que también realizan la Guardia Civil y los Mossos para buscar el origen del foco. "No hay competición, hay colaboración", ha recalcado. "Compartiremos" el trabajo del grupo con ellos "cuando digan y como digan", ha dicho Ordeig, quien ha incidido en que se ayudarán "en todas las líneas de investigación abiertas". En este sentido, ha pedido "prudencia, prudencia", y ha reiterado que no juzgarán ninguna hipótesis o informes, "que no son concluyentes". Ordeig ha adelantado que esta semana "será determinante" para avanzar en la información sobre el origen del brote, ya que se acabará de secuenciar el virus de peste hallado en los jabalís muertos y compararlo con la veintena de subgrupos identificados que circulan por Europa.
La peste porcina reaviva el fantasma del brote registrado en 1997
El brote de peste porcina africana detectado en el entorno de Barcelona amenaza con tensar un sector industrial que en tres décadas, desde la última gran crisis, ha pasado de pequeñas explotaciones de cerdo para consumo local a unas 200 empresas que mueven desde Catalunya miles de millones de euros con la exportación. Los primeros positivos detectados la semana pasada en jabalíes del área de Collserola, en Barcelona, han hecho reaparecer la sombra de una de las crisis más graves del sector porcino catalán: la de 1997, cuando un foco de peste porcina clásica obligó a cerrar 3.000 granjas catalanas de golpe, el 17% del total. A diferencia del brote actual, que se limita a animales salvajes, entonces el virus se extendió por el ganado de decenas de granjas, sobre todo en Lleida, que fue el epicentro de la epidemia a nivel estatal, por lo que se tuvieron que sacrificar 1,2 millones de animales. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cifra en 60 millones de euros el impacto económico de aquella crisis.
Valentina Raffio
Los expertos designados para estudiar el brote de peste porcina de Catalunya
En la lista de seis nombres anunciados para formar parte de este comité hay al menos tres científicos vinculados al IRTA-CReSA, uno de los centros de referencia en estudio del virus y, a su vez, uno de los laboratorios que será auditado por la Generalitat para estudiar la hipótesis de la fuga del patógeno, ya que en sus instalaciones se trabaja tanto con virus como con animales infectados y, además, sus laboratorios se encuentran muy cerca de la 'zona cero' donde se encontraron los primeros animales afectados por el brote. Los seis expertos son: Josep Usall, Laura Pérez, Xavier Abad, Diana Ramírez, Gorka Aduriz Rekalde y Gonzalo Pascual. Más información, aquí.
Massimo Palmarini
El único especialista seleccionado desde una entidad europea es Massimo Palmarini, virólogo veterinario italiano y director del Departamento de Viroscience en el Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) de Rotterdam, Países Bajos. Se trata de un científico con una amplia trayectoria académica que ha trabajado en centros tan prestigiosos como las universidades de Edinburgo, California y Glasgow, donde ha investigado en cuestiones como la patogénesis viral y la transmisión de virus entre especies.
Los Agentes Rurales supervisan la zona vetada por la peste porcina, sin hallar infractores
Los Agentes Rurales han constatado que se están cumpliendo las restricciones de acceso al área de 20 kilómetros afectada por el brote de peste porcina africana, tras un fin de semana supervisando la zona en helicóptero sin localizar a ningún infractor. Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el subinspector de los Agentes Rurales Quico Rivera, quien ha felicitado a los ciudadanos por su responsabilidad, aunque les ha pedido que no bajen la guardia y sigan cumpliendo la restricciones y avisando a emergencias en el caso de encontrarse con algún jabalí muerto. Rivera ha reconocido que uno de los "temores" de los Agentes Rurales era que la población incumpliera las restricciones de acceso al área afectada por la peste porcina durante este "largo puente", teniendo en cuenta que algunos espacios naturales situados en el perímetro cerrado suelen ser visitados por miles de personas los días festivos.
María Jesús Ibáñez
Los primeros cerdos confinados en granjas por la peste porcina saldrán esta semana de la 'zona cero'
En las 55 granjas de cerdos situadas en el perímetro de 20 kilómetros alrededor del foco de peste porcina africana (PPA) se están criando actualmente 35.600 cabezas, de los denominados animales de engorde. El compromiso de las autoridades veterinarias es que, a medida que vayan ganando peso y sea necesario llevarlos al matadero para su sacrificio, estos marranos podrán abandonar la explotación en la que se encuentran, bajo las necesarias condiciones de bioseguridad, para poder "entrar en el circuito cárnico convencional", según ha anunciado este lunes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. Van a ser los primeros ejemplares confinados desde el pasado 28 de noviembre que salgan de la 'zona cero' de la PPA. Más información, aquí.
Transportistas piden que Ordeig se disculpe "por acusar sin pruebas" al sector de la PPA
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha pedido este lunes al conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, que se disculpe "por acusar sin pruebas a los transportistas de originar el brote de la Peste Porcina Africana (PPA) en Cataluña".
En un comunicado, Fenadismer ha considerado que Ordeig señaló "de forma absolutamente injustificada" al sector de transportistas de ser los responsables de la transmisión de la enfermedad, por sus declaraciones en las que sugirió que el virus podría haber llegado a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber injerido los jabalíes.
El conseller afirmó que hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio, aunque subrayó que "no está confirmado".
Valentina Raffio
El conseller Ordeig anuncia los miembros del comité que investigará el origen del virus de la peste porcina
El coordinador logístico del comité que investigará el origen del virus de la peste porcina africana que afecta a Catalunya será Josep Usall, director del IRTA. La directora ciuentífica será Laura Pérez, del CISA y lo integrarán también Gorka Adúriz, Massimo Palmarini, Gonzaloi Pascual, Xavier Abat y Diana Ramírez, según han anunciado este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Más información, aquí.
EFE
La peste porcina reaviva en Cataluña el fantasma de 1997 en un sector volcado en exportar
El brote de peste porcina africana detectado en el entorno de Barcelona amenaza con tensar un sector industrial que, en tres décadas, desde la última gran crisis, ha pasado de pequeñas explotaciones de cerdo para consumo local a unas doscientas empresas que mueven desde Cataluña miles de millones de euros con la exportación.
En 1997, el foco de peste porcina clásica obligó a cerrar 3.000 granjas catalanas de golpe, el 17 % del total. A diferencia del brote actual, que se limita a animales salvajes, entonces el virus se extendió por el ganado de decenas de granjas, sobre todo en Lleida, que fue el epicentro de la epidemia a nivel estatal, obligando a sacrificar 1,2 millones de animales.
Sin embargo, hoy el sector porcino se juega mucho más, pese a que el brote esté localizado. Solo en 2023, Cataluña registró cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones de porcino, el doble que hace una década.
A finales de los 90, el sector estaba mucho más atomizado, con unas 14.000 granjas dedicadas al porcino enfocadas al mercado interno. Hoy, quedan alrededor de 5.000 explotaciones, en su mayoría de crianza intensiva.
El Govern revelará esta semana el grupo de expertos para investigar el brote de peste porcina
El Govern prevé dar a conocer esta semana la composición del grupo de expertos encargado de investigar el origen del brote de peste porcina africana detectado hace diez días en varios jabalíes en la zona de la sierra de Collserola (Barcelonès/Vallès Occidental).
El brote, detectado en Cerdanyola del Vallès, amenaza con tensar un sector industrial que, en tres décadas, desde la última peste, ha pasado de pequeñas explotaciones porcinas para consumo local a unas doscientas empresas que mueven desde Cataluña miles de millones de euros con la exportación.
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- No me pueden vetar el bosque': el pastor oficial de Collserola que lleva su rebaño a zonas de alto riesgo por la peste porcina
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo