Pep Garcia, nuevo presidente del Consell Territorial de Foment

Pep Garcia, presidente de la Unió Empresarial Intersectorial, ha asumido este martes la presidencia del Consell Territorial de la PIME de la patronal Foment del Treball en sustitución de Xavier Panés, que en los últimos dos años ha impulsado su consolidación y proyección como órgano estratégico para la patronal catalana. El acto ha contado con la participación del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien ha destacado el papel esencial de las organizaciones territoriales en la fuerza y legitimidad de Foment: "Vosotros sois los mejores. Sin vuestro liderazgo y vuestra proximidad al tejido productivo, Foment no tendría la capilaridad ni la representatividad que tiene hoy en Catalunya y en España".

Sánchez Llibre ha resaltado el Consell Territorial de la PIME como “un instrumento único y muy potente”, y ha puesto en valor la labor de las patronales territoriales en cuestiones como la falta de mano de obra, la sequía, los robos de cobre, la ocupación o los efectos de VeriFactu: "La representatividad es de quien se la trabaja: y vosotros sois los principales representantes del empresariado catalán".

En su discurso de despedida, Xavier Panés ha hecho balance del trabajo realizado: la puesta en marcha de una estructura estable, la creación de 18 posicionamientos conjuntos, la elaboración de informes socioeconómicos sobre 17 comarcas y la celebración de 12 jornadas y encuentros con agentes públicos y privados. Ha reivindicado “un modelo descentralizado, democrático y participativo, que da voz real a cada territorio”, y ha destacado que el Consell “ha empezado a construir su identidad pública y su capacidad de incidencia”.

El nuevo presidente ha asumido el cargo con el objetivo de consolidar el Consell como “la gran plataforma de representación de la pyme catalana”. Ha destacado un modelo basado en la legitimidad democrática, la independencia y la fuerza del territorio, y ha fijado tres prioridades para esta nueva etapa: fortalecer la capacidad de incidencia, reforzar la identidad propia del Consell e impulsar una agenda de país orientada a la competitividad, a las infraestructuras estratégicas, la simplificación administrativa, la innovación, el talento, el empleo de calidad y la sostenibilidad.